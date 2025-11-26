José Muñoz (PSPV): "La teoría inicial de que Mazón estaba a otras cosas durante la tragedia, acaba siendo la más plausible"

José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, entra en Al Rojo Vivo para valorar con Antonio García Ferreras las últimas informaciones que, de nuevo, echan por tierra las versiones aportadas por Mazón, pero también la propia declaración de Maribel Vilaplana.

Maribel Vilaplana ha aportado a la jueza de Catarroja, Nuría Ruiz Torralba, la magistrada que investiga la instrucción de la gestión de la DANA, el extracto bancario del pago del aparcamiento del 29 de octubre de 2024, un documento que demuestra que pagó a las 19:47, es decir, una hora después de salir de 'El Ventorro'. Algo que echa por tierra, una vez más, no solo las mil versiones que ha dado el ya expresident Carlos Mazón, sino también la testifical de la propia Vilaplana.

Por otro lado, y según recoge El Levante, fue la propia Vilaplana quien acercó al Palau a Mazón, aunque él lo ha negado. En Al Rojo Vivo, José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts, asegura que, después de tantas versiones y mentiras, se cree que a cualquiera menos a Mazón.

"Es evidente que sus cambios de versiones demuestran que no tiene credibilidad, y más después de conocer la hora a la que Vilaplana pagó el parking y su llegada al Palau. Lo que nos hace entender esa fuente del PP [y que recoge El Levante] de que Vilaplana le acercó al parking es lo que parece como la teoría más plausible, y la que hemos defendido desde el primer momento todas las personas que hemos ido caminando en este laberinto de mentiras en el que nos ha ido introduciendo Mazón, y descubriendo poco a poco la verdad de todo", afirma Muñoz.

El ticket sitúa la salida de Vilaplana del parking a las 19:47, mientras que el dueño de 'El Ventorro' declaró que la comida había terminado entre las 18:30 y las 19:00, dejando un margen de aproximadamente una hora. "No tiene sentido esa diferencia, porque hay apenas tres minutos desde el restaurante hasta el parking", subraya Muñoz, destacando la relevancia de ese lapso.

Según el portavoz socialista, Mazón permaneció 37 minutos sin responder llamadas ni comunicarse con nadie, un período de “apagón” que coincide exactamente con el tiempo transcurrido entre la salida de El Ventorro y el pago de Vilaplana en el parking.

Por tanto, y admitiendo que no le gusta entrar en detalles personales, Muñoz defiende su teoría inicial: "La teoría que estaba en la mente de todos desde el primer día de que Mazón estaba haciendo otras cosas y no estaba pendiente de la tragedia que estábamos viviendo en Valencia y de la Emergencia que estábamos viviendo, y que Mazón ha alimentado con sus mentiras, al final parece que es la teoría más posible y la más probable".

Además, indica en que "esas fuentes internas del PP" ya con un presidente dimitido, que dice que llegó al Palau en el coche de Vilaplana, acaban de ser la constatación directa de que el PP quiere abandonarle", remata Muñoz. En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

