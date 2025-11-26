Marta García Aller: "Rufián ha conseguido caer bien hasta a gente que no le votaría jamás"

En Al Rojo Vivo, la periodista se pronuncia sobre la hipótesis de que el PSOE podría estar impulsando un nuevo proyecto político junto a otra izquierda: "Si Rufián estuviera preparando eso, no le vendría bien que trascendiera que está en reuniones con el PSOE".

La publicación de 'La Razón' este miércoles ha desatado una oleada de especulaciones sobre si el PSOE estaría impulsando un nuevo proyecto político junto a otra izquierda. Sin embargo, Gabriel Rufián ha salido rápidamente a desmentirlo: "Respetando mucho a la persona que lo haya escrito, o se lo inventa él o le engañan a él. Solo hay dos opciones", ha afirmado el portavoz de ERC en laSexta.

Sobre la hipótesis que circulaba sobre el supuesto proyecto político, la periodista Marta García Aller ha manifestado en Al Rojo Vivo: "Si Rufián estuviera preparando eso, no le vendría bien que trascendiera que está en reuniones con el PSOE, porque no sería serio preparar una iniciativa que compita con el voto socialista mientras pacta con ellos".

Además, ha destacado un aspecto relevante de la figura del diputado de ERC: "Rufián ha conseguido, en un tiempo tan complicado como el actual, caer bien. Los políticos no caen bien" —y ha añadido— "cae bien incluso a gente que jamás lo votaría, y eso es muy difícil. No recuerdo algo así desde los tiempos de Rajoy".

