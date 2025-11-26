Ahora

al rojo vivo

Marta García Aller: "Rufián ha conseguido caer bien hasta a gente que no le votaría jamás"

En Al Rojo Vivo, la periodista se pronuncia sobre la hipótesis de que el PSOE podría estar impulsando un nuevo proyecto político junto a otra izquierda: "Si Rufián estuviera preparando eso, no le vendría bien que trascendiera que está en reuniones con el PSOE".

Marta García Aller: "Rufián ha conseguido caer bien hasta a gente que no le votaría jamás"

La publicación de 'La Razón' este miércoles ha desatado una oleada de especulaciones sobre si el PSOE estaría impulsando un nuevo proyecto político junto a otra izquierda. Sin embargo, Gabriel Rufián ha salido rápidamente a desmentirlo: "Respetando mucho a la persona que lo haya escrito, o se lo inventa él o le engañan a él. Solo hay dos opciones", ha afirmado el portavoz de ERC en laSexta.

Sobre la hipótesis que circulaba sobre el supuesto proyecto político, la periodista Marta García Aller ha manifestado en Al Rojo Vivo: "Si Rufián estuviera preparando eso, no le vendría bien que trascendiera que está en reuniones con el PSOE, porque no sería serio preparar una iniciativa que compita con el voto socialista mientras pacta con ellos".

Además, ha destacado un aspecto relevante de la figura del diputado de ERC: "Rufián ha conseguido, en un tiempo tan complicado como el actual, caer bien. Los políticos no caen bien" —y ha añadido— "cae bien incluso a gente que jamás lo votaría, y eso es muy difícil. No recuerdo algo así desde los tiempos de Rajoy".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El jefe de gabinete de Mazón declara que le avisó a las 17:00 horas sobre la situación de emergencia en Utiel y La Ribera
  2. La Audiencia Nacional pide al PSOE todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024
  3. El CGPJ avala por unanimidad la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
  4. Al menos 12 muertos en un gran incendio en varios rascacielos residenciales de Hong Kong
  5. El Gobierno prohibirá los ultraprocesados en los menús infantiles de los hospitales
  6. Alba Flores: "Cómo contar su muerte era complicado. Decidí hacer un poema con la autopsia de mi padre"