Entrevista en Al Rojo Vivo

José Muñoz pide al PP exigirle el acta de diputado a Mazón: "Pérez Llorca no puede seguir siendo su testaferro"

¿Qué ha dico? El portavoz del PSPV ha mostrado su indignación tras los mensajes que Pradas ha entregado a la jueza del día de la DANA. "Mientras, Mazón mantiene su aforamiento y le dan un plus", ha criticado.

José Muñoz ha mostrado su indignación tras los mensajes que Salomé Pradas intercambió con el jefe de Gabinete de Carlos Mazón el día de la DANA y que han sido entregados a la jueza.

El portavoz del PSPV en Les Corts ha criticado que, pese a todo lo que se sabe ya de ese trágico día, el expresidente de la Comunidad Valenciana continúa siendo diputado. "El PP le da, además, un plus para que cobre más", ha destacado, haciendo referencia al cargo que Pérez Llorca le ha regalado como portavoz de la Comisión de Reglamento.

De esta forma, se ha preguntado qué hacer después de la nueva información que ha salido a la luz. "Había un president de la Generalitat desaparecido y un jefe de Gabinete diciendo que no le molesten y que no se hagan decisiones que, probablemente, hubiesen salvado vidas", ha criticado.

"El último responsable de todo sigue aforado, no va ante la jueza y sigue con un plus", ha lamentado, recalcando que Pérez Llorca es el que mantiene en el puesto a Mazón. "El PP tendría que exigirle el acta", ha defendido, señalando que el expresident tiene sobre sus espaldas "230 muertos que fallecieron por su inacción e irresponsabilidad".

"Mensaje tras mensaje, el grado de indignidad, de cabreo con él es mayor. No puede continuar con su acta de diputado", ha reiterado, instándo a Pérez Llorca a tomar decisiones y dejar de ser "el testaferro de Mazón".

