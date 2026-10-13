Joaquim Bosch analiza la decisión del Supremo sobre la ley de nietos: "Hubiera sido preferible un amplio consenso jurídico"

El magistrado Joaquim Bosch analiza en Al Rojo Vivo la decisión del Supremo de mantener para el 29N la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'. "

El Tribunal Supremo ha tomado una decisión inédita: mantener la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' y por tanto no todos podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. En total serán 163.000 los afectados que no podrán ejercer un derecho fundamental como el sufragio.

"Es una decisión claramente sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Nunca había pasado que se pudiera suspender, aunque sea provisionalmente, no dejar votar en definitiva a decenas de miles de españoles", afirma el magistrado Joaquim Bosch en Al Rojo Vivo.

Por tanto, añade: "Creo que hubiera sido aconsejable o preferible que una situación de este tipo tuviera un amplio consenso jurídico. Lo cierto es que esta medida cautelar ha generado una gran controversia en el ámbito jurídico".

Además señala que el propio auto inicial y el que se conoció este lunes del Supremo "tiene un voto particular muy contundente" que además "a mí me parece de bastante consistencia en sus argumentos jurídicos, en el que recuerda que los españoles, como marca la Constitución, tienen derecho de sufragio y no se puede, como indica el voto particular, sin privar a un español de la nacionalidad en el ámbito judicial, privarle del ejercicio del sufragio y más de forma masiva".

Por otro lado, "puede haber elementos de desproporción en sede de medidas cautelares": "No olvidemos que el censo electoral está formado en España por cerca de 40 millones de personas y esta medida afectaría a 160.000 como máximo, son los que ahora mismo estarían inscritos en este censo de residentes extranjeros derivados de la Ley de Memoria Democrática, de los que sabemos que votan porcentaje muy bajo", apunta el magistrado.

El problema sería, por tanto, y según apunta Bosch, más cualitativo que cuantitativo. Es decir, "dejar sin votar a miles de personas cuando, desde una perspectiva de un juicio de proporcionalidad, el impacto que pueda tener en las elecciones puede ser bastante bajo".

En todo caso, añade Bosch: "Anticipo que la cuestión va a seguir abierta en las próximas semanas y va a generar nuevos conflictos jurídicos por las particularidades de los problemas que están sobre la mesa". En el vídeo, podemos ver al completo su análisis.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido