Javier Chicote, sobre el alquiler sin autorización del piso de protección oficial de Tolón: "Hablé con el abogado, no hay permiso para alquilarlo"

El periodista detalla las condiciones legales para arrendar una vivienda protegida y cuestiona que la ministra haya obtenido ingresos por el alquiler sin solicitar la autorización excepcional que exige la normativa.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, habría mantenido alquilada durante años una vivienda de protección oficial en Toledo sin contar con la autorización necesaria para hacerlo. Así lo ha publicado el diario 'Artículo 14', que cifra en unos 7.542 euros anuales los ingresos que habría obtenido por el arrendamiento de este inmueble. Se trata de una vivienda de protección oficial de categoría especial, sujeta a un régimen de protección de 30 años y destinada, según la documentación, a ser residencia habitual de su titular. Por tanto, no podría alquilarse libremente ni utilizarse como segunda residencia durante ese periodo.

Javier Chicote, periodista de investigación que firma la información, ha explicado en Al Rojo Vivo cuáles son las condiciones que permiten arrendar una vivienda de estas características antes de que termine el plazo de protección. Según ha detallado, la normativa contempla excepciones por causas justificadas de vulnerabilidad, como quedarse sin empleo, sufrir una enfermedad o tener que trasladarse de forma forzosa por motivos laborales. En esos supuestos, el propietario debe solicitar una autorización expresa. "Hay una excepción y es que, si hay una causa mayor por vulnerabilidad, se te puede tramitar un permiso para que la puedas alquilar", ha explicado. Chicote insiste en que la vivienda de Tolón sigue sometida a ese régimen y que, por tanto, el alquiler requiere ese permiso.

El periodista también ha relatado que contactó con el entorno de la ministra antes de publicar la noticia. "El viernes hablé con su equipo, reconocieron los hechos y dijeron que estaba de acuerdo a la ley. Y dije: 'Bueno, pues entonces tenéis que tener un permiso. Enseñáis ese permiso'", ha contado. Según su versión, desde el equipo de Tolón le derivaron a un abogado privado, que le remitió un informe en el que defendía que el alquiler podía ajustarse a la normativa. Sin embargo, cuando preguntó si se había solicitado la autorización administrativa, la respuesta fue que no se había pedido, sino que únicamente se había realizado una consulta. "Por lo tanto, no hay permiso", ha concluido Chicote.

Chicote ha cuestionado además que la ministra haya obtenido rentabilidad de una vivienda protegida que, según recuerda, apenas habría utilizado como residencia. El periodista ha señalado que Tolón afirmó en 2022 que llevaba 23 años viviendo en otra zona de Toledo, por lo que, de acuerdo con ese dato, habría residido en el piso protegido durante un periodo muy limitado. También ha recordado que, cuando era alcaldesa de Toledo, percibía un sueldo de 68.000 euros y tenía alrededor de 150.000 euros en el banco, además de vivir en una vivienda de su marido. "Las VPO no son para eso", ha censurado, al considerar que este tipo de inmuebles deben facilitar el acceso a una vivienda asequible a familias que realmente lo necesitan. A su juicio, la situación no tiene justificación: "La ley es clara y dice lo que dice".

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