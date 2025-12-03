Ignacio Urquizu, tajante sobre Junts: "Su problema ya no es Pedro Sánchez, sino Aliança Catalana"

El sociólogo Ignacio Urquizu analiza el verdadero problema para los de Carles Puigdemont, después de haber insistido una vez más en que "la relación con el Gobierno está cerrada". En el vídeo, los detalles.

Pedro Sánchez admitía este mismo martes la "gravedad" de la crisis con Junts y anunciaba un paquete de medidas para intentar la reconciliación con los de Carles Puigdemont, sin embargo, apenas 24 horas después, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha respondido de forma tajante: "La posición no cambia, la relación con el Gobierno está cerrada".

Pero esta negativa de Nogueras tiene que ver, para el sociólogo Ignacio Urquizu, con otra cuestión y no precisamente con los problemas que puedan o no tener la formación independentista con Pedro Sánchez: "El problema de Junts ya no es Pedro Sánchez ni la legislatura, sino Aliança Catalana", afirma contundente.

Y todo lo que están haciendo, añade Urquizu, se explica por esa situación: "Tienen una amenaza en Cataluña que se llama Aliança Catalana que les pueda llevar a ser cuarta fuerza política y les puede llevar no a la irrelevancia en Cataluña pero sí muy cerca de ello". También es cierto que "hay una parte de su electorado que no está de acuerdo con el pacto con Sánchez".

"Podemos hablar de incumplimientos y de otras cosas, pero su mente está en Cataluña", concluye Urquizu. No obstante, en este vídeo podemos ver con detalle toda su exposición.