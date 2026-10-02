Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, tras el 'no' de Junts a los decretos: "Tiene la costumbre de estar señalado y lo encaja bien"

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemong, asegura que ha hablado con el líder de Junts tras el 'no' a los decretos de vivienda. Asegura que si el Gobierno aceptara el texto presentado por Miriam Nogueras, el decreto se aprobaría "mañana".

Antonio García Ferreras conversa con Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, sobre la postura de Junts al votar en contra de los decretos de vivienda.

"El presidente tiene la costumbre de estar señalado, lleva nueve años en que se le ha señalado de los grandes males y lo encaja bien", comenta Boye, que asegura que existe "una deriva preocupante" donde ante una realidad "que afecta a muchas familias", se "está tratando de plantear esto en términos de un partido de fútbol en lugar de buscar las soluciones correctas".

También sostiene que el ambiente en torno a Junts en Cataluña "no tiene nada que ver con el que se ha tratado de generar en Madrid" y desvela que ha podido hablar con Puigdemont tras la votación.

Afirma que tanto desde el PSOE, como desde otros "canales oficiosos", se le ha presionado a Puigdemont con una posible convocatoria de elecciones. Su postura, indica, ha sido "muy clara": "Si quieren convocar, que convoquen".

Boyé defiende que hoy Miriam Nogueras ha hecho "una propuesta muy sensata", ya que, según él, "nadie se ha leído el real decreto". De llevarse al Congreso el texto de Nogueras, el abogado no tiene dudas de que se aprobaría "mañana": "No habría problemas".

Respecto a si finalmente Pedro Sánchez convocará elecciones o no, Boye cree que hará lo mismo que cuando se tomó cinco días de reflexión: "Reflexionar mucho y hacer poco".

Sobre un posible regreso de Puigdemont a Cataluña, Boye explica que está en manos del Tribunal Supremo, si bien piensa que podría estar haciendo campaña ante unas hipotéticas elecciones generales el 29 de noviembre.

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