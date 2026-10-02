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Junts, PP y Vox tumban el decreto de vivienda y desatan una oleada de indignación en las calles

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Una marcha espontánea al grito de "con nuestras casas no se especula" trata de llegar a un Congreso blindado

Los detalles Cientos de personas han partido de Sol la noche de este viernes y recorrido el centro de Madrid sin incidentes tras la caída de los decretos de vivienda horas antes de la llamada a una manifestación masiva.

Una marcha espontánea nocturna trata de llegar al Congreso, este viernes.
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Cientos de personas en Madrid han comenzado una marcha espontánea que ha partido desde la Puerta del Sol hacia el Ayuntamiento, punto en el que han decidido dirigirse hacia un Congreso de los Diputados en el que solo horas antes se tumbaban los dos decretos de vivienda.

Ante esto, la Policía ha blindado el Congreso y, cuando los manifestantes se dirigían hacia allí, los han desviados hacia la Plaza de Neptuno. La multitud se ha dirigido entonces hacia la calles más estrechas que rodean a la Cámara Baja.

Tras esto, han dirigido hacia Huertas y vuelto a Sol entre bengalas y cánticos como "con nuestras casas no se especula" y "vivienda universal gratuita y segura". La marcha, en general, ha sido pacífica y ha transcurrido sin incidente.

La noche de este viernes los acampados en Sol han decidido, además, resistir y extenderla a Callao mientras su espíritu colma una España indignada en la que se han reproducido las protestas de norte a sur.

Esta ha sido la antesala del llamado a una manifestación masiva "hacia una huelga general" para este sábado en Madrid. Cuatro columnas partirán de forma simultánea a las 12.00 desde Plaza de España, Atocha, el Hospital de La Princesa y la glorieta de Emilio Castelar hacia Cibeles, donde se unirán en una sola protesta frente a la sede del Ayuntamiento.

La de este sábado será en Madrid una jornada de tensión ante la convocatoria a su vez de una movilización de extrema derecha a la que se han sumado grupos ultra como Núcleo Nacional y Democracia Nacional. Esta está convocada por Indignados por España a las 20:00 en la Calle Alcalá 21.

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