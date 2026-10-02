Mónica García explica por qué se ha girado hacia los diputados que han votado en contra de las medidas de vivienda: "Aplaudid, cada desahucio a partir de ahora es vuestro éxito"

Según la ministra, los diputados inicialmente permanecieron en silencio hasta que finalmente comenzaron a aplaudir: "Cada familia a la que le suban 500 euros es vuestro éxito".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha relatado este viernes en Al Rojo Vivo el tenso momento que protagonizó junto al ministro Pablo Bustinduy, con las bancadas del PP, Vox y Junts después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno. García ha explicado que, una vez confirmada la derrota parlamentaria, tanto ella como Bustinduy se giraron hacia los diputados que habían votado en contra y les pidieron que aplaudieran. "Aplaudid, aplaudid, es vuestro éxito", ha contado la ministra.

Según su relato, los diputados inicialmente permanecieron en silencio hasta que finalmente comenzaron a aplaudir. García ha interpretado ese gesto como una celebración del rechazo de las medidas y ha cargado contra las consecuencias que, a su juicio, tendrá la caída de los decretos: "Cada desahucio a partir de ahora es vuestro éxito. Cada familia a la que le suban 500 euros es vuestro éxito", ha asegurado en referencia a los diputados de la oposición.

La ministra también ha vinculado el rechazo de las medidas con los fondos de inversión, los pisos turísticos y las dificultades de los jóvenes para independizarse. "Están aplaudiendo la ruptura social, están aplaudiendo que los jóvenes no se puedan independizar", ha señalado.

García ha mencionado además el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, al afirmar que los diputados estaban "aplaudiendo que Maricarmen salga en camilla". Durante la entrevista, Mónica García también se ha referido al papel de Junts en la votación. La ministra ha asegurado que el Gobierno no conoció hasta el comunicado de la formación que finalmente votaría en contra de los decretos.

"Nos enteramos ayer, después del comunicado", ha afirmado al ser preguntada por si conocían de antemano la posición de Junts: "No sabíamos nada. No solo no sabíamos nada, sino que de alguna manera teníamos el compromiso de esta gente, de unas medidas que sabíamos que son las medidas que funcionan".

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