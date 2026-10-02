Mónica García asegura que Más Madrid ya planteó los alquileres indefinidos hace más de un año "y tuvimos cero difusión"

Mónica García expresa su "profunda tristeza" tras la caída de los decretos de vivienda y defiende que desde Más Madrid ya se estaba planteando el debate sobre la vivienda y cayó "en el saco rato del modelo hegemónico".

Mónica García expresa en el especial de Al Rojo Vivo su "profunda tristeza" tras la caída de los dos decretos sobre vivienda por el voto en contra de Junts, PP y Vox: "No hay nadie, ni a izquierda ni derecha, que no conozca un caso de algún padre de un amigo de su hijo que se haya tenido que mudar del barrio o le hayan subido el alquiler 300 o 400 euros, con lo que cuesta ganarlos".

La ministra de Sanidad defiende que este es el momento de hablar de vivienda, gracias a una "movilización espectacular" y afirma que ahora se está hablando "de un problema que desde hace mucho tiempo intentamos poner encima de la mesa".

García coincide con los que dicen que este debate sobre las prácticas especulativas en el mercado de la vivienda debería haberse tenido hace mucho tiempo y asegura que Más Madrid, en la Comunidad de Madrid, "llevamos lo de los alquileres indefinidos hace más de un año y tuvimos cero difusión por parte de nadie".

Aquello, afirma, "cayó en el saco rato" de un "modelo hegemónico" ante el que "todas las soluciones, que sabemos que no funcionan, han ido en la misma dirección: bajar impuestos y construir más, que no funciona".

La ministra defiende que la burbuja inmobiliaria de 2008 se ha trasladado al alquiler, algo que ella misma ha experimentado tras 22 años viviendo de alquiler. Ahora, asegura, se ha tenido que hipotecar por los precios del alquiler.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.