Mónica García, sobre el voto de Junts: "No solo no sabíamos nada, sino que además, de alguna manera, teníamos el compromiso de unas medidas"

La ministra de Sanidad, Mónica García, explica en Al Rojo Vivo cómo desde su formación, desde Sumar, no sabían que Junts iba a votar que no al primer decreto hasta que no lo vieron en el comunicado.

Este jueves por la tarde, apenas unas horas antes de que se produjese, el viernes, en el Congreso de los Diputados la votación de los dos reales decretos sobre vivienda, aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros, Junts informaba que votaría en contra de los dos y, por tanto, ninguno de los decretos se aprobaría.

Cuando finalmente ha terminado la votación y se ha certificado el resultado, la ministra de Saniad, Mónica García, contaba en el plató de Al Rojo Vivo cómo ha sido ese momento, donde desde el Gobierno han mirado a los diputados de Junts, que pese a haber ganado la votación, se han quedado callados.

"Ha sido bastante curioso. Han ganado la votación y se han quedado callados. Entonces, Bustinduy y yo les hemos dicho: 'Aplaudid, aplaudid, es vuestro éxito. Cada desahucio a partir de ahora es vuestro éxito. A cada familia a la que le suban 500 euros es vuestro éxito. Aplaudid, tenéis que estar contentos'. Y es entonces cuando se han arrancado a aplaudir", cuenta la ministra.

Sin embargo, añade: "Lo que están aplaudiendo es que a la gente de izquierdas y de derechas les suban el alquiler mañana 500 euros, están aplaudiendo a los fondos buitre, a los pisos turísticos, están aplaudiendo la ruptura social, están aplaudiendo que los jóvenes no se puedan independizar y que Maricarmen salga en camilla".

Por otro lado, y a la pregunta de cuándo se enteró de que Junts per Catalunya tomaba la decisión de votar en contra de los decretos, la ministra admite que no sabían nada y que se enteraron por el comunicado.

"No solo no sabíamos nada, sino que de alguna manera teníamos el compromiso de esta gente de unas medidas, que sabíamos que son las medidas que funcionan, porque las que propone Junts ahora a través del abogado de Puigdemont son muy sencillas: más mejoras fiscales para los propietarios, lo cual es un Bizum para los propietarios, más mejoras todavía".

Esto es, según explica García, hay propietarios que no le han subido la renta a sus inquilinos, pero los que sí le han subido la renta a sus inquilinos, "lo que están haciendo es extrayendo el capital de trabajo de esos inquilinos".

Es decir, "es casi un régimen feudal. Es gente que está trabajando para engordar los bolsillos de unos rentistas que cada mes, sin hacer nada, sin crear un solo puesto de trabajo y sin crear nada de valor en esta sociedad, reciben 500 euros más", concluye.

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