El Govern de la Generalitat ha declarado la emergencia por sequía , una situación que afectará a 6 millones de habitantes de áreas de Barcelona y Girona, cuyo consumo quedará limitado a un máximo de 200 litros por habitante y día.

Esta decisión, que implica una serie de restricciones que comenzarán a implementarse a partir de mañana, se ha tomado debido a la situación crítica de los embalses en Cataluña, que han alcanzado mínimos históricos.

Gonzalo Bernardos ha recordado que esta no es la primera vez que en Cataluña hay sequía, destacando que no han hecho "nada". El economista ha explicado que hablan de que tienen "una tecnología que convierte las aguas fecales en aguas disponibles para la agricultura pero no para el consumo humano", señalando que si esto es así es porque la Generalitat no lo ha aprobado.

Una decisión que no comprende, indicando que este agua es "de mejor calidad que el agua del río". Además, ha criticado que no se haya hecho "ninguna planta potabilizadora más" ni se haya "invertido".

"Llevamos diez años con sucesivos gobiernos que lo que hacen es peticiones de independencia y gestión nula", ha asegurado, confesando que no cree que esto vaya a cambiar.