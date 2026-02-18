García Aller, tras la sangría de salidas en el Gobierno de Ayuso: "Es una guerra de poder interno y sirve para revelarnos muchas cosas"

"El fuego amigo tiene mucha más información que el enemigo y puede hacer muchísimo más daño", asegura la periodista Marta García Aller. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Por primera vez, el Gobierno de Ayuso se tambalea en clave interna. La sangria sigue tras haber cesado la presidenta madrileña a su consejero de Educación, Emilio Viciana. El último en dimitir ha sido Antonio Castillo Algarra (conocido como Rasputín), director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Castillo era conocido como el 'gurú educativo' de Ayuso y por ser padrino de Viciana y el grupo de los llamdos 'Pocholos'.

Su salida, por tanto, se suma a la sangría de renuncias en el Gobierno de Ayuso tras la dimisión anoche de tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, miembros de los llamados 'Los Pocholos'. Y no se descartan más ceses.

Tal como informa en este mismo vídeo el periodista de laSexta, Jaime Rull, "estamos ante una purga de elementos que estaban apadrinados por esta persona, por este gurú educativo, por Antonio Castillo, y que está generando mucha (mucha) polvareda en la Puerta del Sol".

Para la periodista Marta García Aller, esto es "una guerra de poder interno": "Y si sabemos algo de qué pasa cuando un partido o un gobierno tiene estas guerras internas tan descabelladas sirven para que nos enteremos de muchas cosas. Porque el fuego amigo tiene mucha más información que el enemigo y puede hacer muchísimo más daño".

Y no olvidemos, destaca García Aller, que "estamos hablando de una de las consejerías más importantes de la Comunidad de Madrid", que es la consejería de Educación. En el vídeo podemos ver al completo este análisis.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.