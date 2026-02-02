Ahora

Ferreras, tajante tras llamar una concejala del PP 'hijo de puta' al presidente del Gobierno: "Es impresentable"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona al insulto ('hijo de puta') que una concejala del PP profirió al presidente del Gobierno en un mitin socialista en Teruel, con la candidata, Pilar Alegría.

Este pasado domingo, la concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro, llamaba 'hijo de puta' al presidente del Gobierno en un mitin del PSOE en Aragón (las elecciones en esta comunidad se celebran este próximo domingo, 8 de febrero). La concejala se coló en el mitín socialista y cuando Pedro Sánchez subió a hablar, fue cuando le profirió este insulto, siendo desalojada inmediatamente de la sala.

Tras el análisis y la crítica del politólogo, por cierto, aragonés, Alán Barroso, quien señalaba que no le parecía extraño este insulto, después de que "altas esferas del PP" hayan utilizado el mismo contra el presidente del Gobierno en ocasiones anteriores, Antonio García Ferreras se mostraba así de contundente en la mesa de debate de Al Rojo Vivo:

"Es impresentable que cualquiera vaya e insulte al Gobierno, a cualquier representante político con un insulto como 'hijo de...'. Es impresentable. Pero es que, además es un concejal del Partido Popular. Es alucinante". Pero, "¿qué es más importante?", preguntaba y remata Barroso: "¿Una concejala o una presidenta autonómica?". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

