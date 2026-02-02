Alán Barroso: "Si se demuestra que las altas esferas del PP pueden llamar 'hijo de puta' al presidente, nadie se va a sorprender de que una concejala haga lo propio"

Este fin de semana, durante un mitin de Pedro Sánchez en Aragón junto a Pilar Alegría, una concejala del PP se coló en el acto y gritó 'hijo de puta' al presidente del Gobierno. El politólogo Alán Barroso analiza este incidente en el vídeo.

La concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro, se coló en el mitin del PSOE de Teruel, con la presencia del presidente del Gobierno, y nada más subirse Sánchez a hablar le gritó "¡hijo de puta!", teniendo que ser desalojada inso facto. La identidad de la concejala se conoció horas más tarde.

"En Teruel las cosas son más tranquilas", bromea antes de su análisis el politólogo aragonés Alán Barroso. Sobre todo, añade, "porque cuando tienes que discutir de cosas mucho más básicas, como si tienes un hospital a menos de una hora de trayecto, o si tienes una carretera que no se caiga a cachos, hay cosas más importantes que insultar".

Con respecto al hecho en sí, con respecto al insulto que la concejala del PP profirió al presidente del Gobierno, el politólogo lo tiene claro: no le resulta para nada raro, viniendo de donde venimos... "La primera política del Partido Popular (Isabel Díaz Ayuso) llamó 'hijo de puta' al presidente del Gobierno", recuerda Barroso.

"Esto es como si tú ves a un niño maleducado y ves que los padres están todo el día siendo unos maleducados en casa. Entiendes que el niño haya salido de esta manera. Pues en este caso es parecido", analiza el politólogo. Esto es, "si se demuestra que las altas esferas del Partido Popular pueden llamar hijo de puta al presidente del Gobierno, nadie se va a sorprender luego de que un concejal haga lo propio".

Tampoco, añade, los ciudadanos: "No vamos a ver con sorpresa que el señor Feijóo no diga absolutamente nada o que el señor Azcón tampoco vaya a desautorizar un tono de campaña que no es el que debería", sentencia Barroso.

Por su parte, Antonio García Ferreras apostilla y critica que este hecho, este insulto, es impresentable: "Es impresentable que cualquiera vaya e insulte al Gobierno, a cualquier representante político con un insulto como 'hijo de...'. Es impresentable. Pero es que además es concejal del Partido Popular. Es que es alucinante".

