Ainhoa martínez: “Que Ábalos acabe entrando en prisión no es el final del camino es solo el principio”

En Al Rojo Vivo, la periodista insiste en que la fase que ahora se abre es determinante: "Es solo el principio, porque a partir de ahora Ábalos puede empezar a colaborar con la justicia, y ahí se abre un territorio inexplorado para el Gobierno y para el PSOE".

Ainhoa Martínez, periodista de 'ABC', ha analizado la petición de prisión de la Fiscalía para José Luis Ábalos y ha calificado la situación como "dramática para el Gobierno y para el PSOE". Según ha explicado, "la imagen de un exministro entrando en Soto del Real —la prisión donde acaban muchos de los políticos corruptos que rinden cuentas ante la justicia— es demoledora para un Gobierno que llegó al poder a lomos de una moción de censura contra la corrupción. Y para colmo, quien intervino en aquella moción fue precisamente Ábalos".

Para Martínez, lo más preocupante es que "Ábalos termine o no en prisión no es el final del camino, sino solo el principio". Ha recordado que, hasta ahora, "Ábalos no ha querido colaborar con la justicia e incluso evitó acudir a la Audiencia Nacional, algo de lo que quizá hoy se arrepienta. Podría haber entregado su escaño, lo que habría desplazado la causa a la Audiencia Nacional, donde los procesos son mucho más lentos por la carga de trabajo. En cambio, el Supremo ha acelerado la instrucción".

Ante este escenario, Martínez concluye: "El Gobierno tiene que salir a reaccionar".

