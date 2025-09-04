Ferreras, tajante sobre las jornadas machistas de Vox: "Que se vayan donde quieran a decir esas barbaridades, pero no en el Congreso de los Diputados"

Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, critica que las jornadas machistas de Vox se hayan celebrado en la Cámara Baja. En el vídeo, los detalles.

Tras las declaraciones de Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación del PP, quien ha defendido la libertad de que Vox organice esas jornadas machistas en el Congreso de los Diputados, aunque no estén de acuerdo "con algunas de sus premisas" porque "están negando la violencia machista, que es una realidad que atraviesa a las sociedades", Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, responde con contundencia.

"¿No tendría nada que decir el PP si alguien organiza en el Congreso unas jornadas para negar el terrorismo de ETA y humillar a las víctimas de ETA? ¿Por qué se les permite entonces a los que niegan el terrorismo machista? ¿No será una cuestión de cifras? Porque las víctimas del terrorismo machista cada día suben. Y afortunadamente, el terrorismo de ETA quedó atrás", afirma.

"No entiendo esto de la libertad de expresión", añade el director de Al Rojo Vivo: "¿En el Congreso de los Diputados? Que se vayan donde quieran a decir esas barbaridades".

También Ferreras ha respondido anteriormente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha defendido que todas las opiniones han de ser escuchadas, en este caso para rebatirlas: "No todas las opiniones deben ser escuchadas", aseguró.