Ferreras, de las "barbaridades" de las jornadas machistas de Vox en el Congreso: "No todas las opiniones deben ser escuchadas"

Ante las jornadas machistas que la ultraderecha ha organizado en el Congreso, la ministra de Igualdad ha defendido que "todas las opiniones deben ser escuchadas, aunque sea para rebatirlas". En el vídeo, podemos ver la opinión al respecto de Antonio García Ferreras.

La red negacionista de Milei y Vox han organizado unas jornadas machistas en el Congreso de los Diputados que se están celebrando este jueves, con la oposición de EH Bildu, BNG y el grupo Republicano, que pidieron su suspensión.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tal como podemos escuchar en este vídeo, ha defendido la libertad de expresión: "En democracia, es buena la opinión del otro, aunque sea para rebatirla, como estamos haciendo, vetar es no querer escuchar (...)".

Sin embargo, el director y conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, no está del todo de acuerdo con esta afirmación: "Esto de que es bueno escuchar todas las opiniones... No, no todas las opiniones son buenas para escucharlas".

"Porque alguien que defiende el holocausto judío no me parece interesante escucharlo, o alguien que está diciendo que 'los pobres hombres son víctimas como los judíos de las feminazis', o alguien que dice '¡qué esto del consentimiento!' tampoco", argumenta Ferreras. "Las barbaridades son de tal nivel...", asiente y concluye el periodista, refiriéndose a todas las 'lindezas' que se están diciendo en esas jornadas machistas organizadas por la ultraderecha.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.