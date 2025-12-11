Ferreras, sobre Servinabar, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán: "Está montada para llevarse la pasta"

Tras la detención de Antxon Alonso por la UCO, el periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reflexiona en este vídeo sobre su empresa, Servinabar, de la que, además, Santos Cerdán es dueño del 45%.

La UCO ha detenido este miércoles en Bizkaia dentro de la misma operación, en la que fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha, al empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, posee hasta un 45%.

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, recuerda cómo Santos Cerdán argumentaba que no tenía nada que ver en la empresa, pese a tener casi el 50%: "Para no tener nada que ver... La tarjeta de crédito de la empresa la utilizaba también su mujer, Paqui Muñoz", critica Ferreras.

Al final, destaca el periodista y presentador, "Servinabar es una empresa pequeñita y montada para llevarse la pasta. Es una empresa, podríamos decir, 'de mierda', en la que curiosamente terminaron allí un empresario de la SEPI (como Vicente Fernández) y directivos de PDVSA, la empresa petrolífera más importante de Venezuela". "¿Pero qué hacen ahí directivos de PDVSA? ¿Pero esto qué es?", critica y conlcuye Ferreras.

