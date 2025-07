Ferran Casas analiza el apoyo de ERC y Junts al Gobierno: "Las carpetas que tienen abiertas les recomiendan que la legislatura no se acabe"

El periodista Ferran Casas, subdirector de 'Nació Digital', analiza el apoyo de ERC al Gobierno y sobre todo el de Junts, que ayer, en el pleno extraordinario sobre anticorrupción del Congreso de los Diputados, fue más duro con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno salió reforzado y con el aval de todos sus socios y con la sensación de haber ganado una cuestión de confianza.

"Todos los socios de Sánchez dicen que, dependiendo de lo que salga, será imposible o no mantener el apoyo al presidente. Pero si la cuestión judicial se mantiene en una ‘zona de control’ o no escala más... En el caso de ERC, están absolutamente comprometidos con continuar con la legislatura", explica Casas, argumentando que, además, tienen muchas carpetas abiertas, no solo la amnistía. Por ejemplo, el tema de la financiación singular.

Ahora bien, en el caso de Junts, "escenifica más y, de hecho, Sánchez se lo permite, pero, en la práctica, el resultado es el mismo y están, además, en la misma situación", señala el periodista. Esto es, según explica, Junts pactó el tema de la transferencia de la gestión de las competencias de migración, y eso se tiene que aprobar. "Si cae la legislatura, no hay ley", explica el periodista.

Al igual que el tema de la oficialidad del catalán: "Junts sabe lo que ha hecho el PP con este tema", puntualiza. Por tanto, concluye Casas, "las carpetas que tienen abiertas les recomiendan que la legislatura no se acabe".