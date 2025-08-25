Ana Pontón acusa al gobierno de Rueda de "la peor gestión de una crisis en toda la historia de Galicia"

La portavoz del BNG ha criticado la falta de transparencia de la Xunta sobre los incendios y ha advertido: "Lo preocupante es que cada vez que el PP gestiona una crisis aparece la mentira, como en el Prestige o en otras ocasiones".

Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), se ha pronunciado sobre la ola de incendios que ha golpeado a Galicia y ha criticado al Gobierno autonómico por lo que considera una gestión deficiente y una falta de previsión.

Según la líder nacionalista, "con los datos que tenemos sobre la mesa, es evidente que Galicia no estaba bien preparada para los incendios". Pontón ha denunciado que durante este año 2025 no se llevaron a cabo labores de prevención, que se convocaron ayudas que aún no fueron adjudicadas y que la propia Xunta, responsable de actuar en las zonas de alto riesgo, "no ha sido capaz de hacerlo".

En su opinión, estas carencias reflejan un problema estructural en la política forestal gallega y la ausencia de una estrategia seria a largo plazo. "Lo que se ve claramente es cómo la incompetencia de este gobierno nos ha llevado a una situación límite", ha señalado. Y fue más allá al asegurar: "En esta crisis, el Gobierno de Rueda ha hecho la peor gestión que recordamos en toda nuestra historia".

Pontón también ha cuestionado la falta de transparencia del Ejecutivo autonómico en torno a las cifras oficiales de superficie quemada. Mientras la Xunta sitúa el balance en casi 90.000 hectáreas arrasadas, los datos de Copernicus —el programa europeo de observación de la Tierra— difieren de manera significativa y apuntan a una situación aún más grave. Ante esta discrepancia, la portavoz del BNG ha respondido: "Es una pregunta que hay que hacerle al presidente de la Xunta".

La dirigente ha recordado que esta no es la primera vez que, a su juicio, el Partido Popular intenta ocultar la magnitud de una crisis. "Lo preocupante es que cada vez que el PP gestiona una crisis aparece la mentira, como pasó en el Prestige o en otras ocasiones con los incendios", ha dicho.

Finalmente, ha lamentado que tanto el presidente Alfonso Rueda como su partido intentaran "minimizar el impacto de esta crisis".