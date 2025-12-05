Fernando Garea, sobre quién protege a Salazar: "Según ministros y dirigentes del PSOE, es el asesor que más cerca ha estado de Sánchez"

El periodista publica en 'El Español' medio del que es director adjunto, que según "miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE", es el mismo Pedro Sánchez quien "está protegiendo a Paco Salazar". En el vídeo, Garea explica con detalle esta información.

Fernando Garea, periodista y adjunto a la dirección de 'El Español' firma en este medio una información sobre el caso Salazar: "Miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE sostienen que es Sánchez quien está protegiendo a Paco Salazar". En Al Rojo Vivo, el periodista comenta con Inés García, conductora del programa este viernes, 5 de diciembre, esta información.

El PSOE señala, por su parte, que no han amparado a Salazar tras las denuncias por acoso sexual: "Se protege a las víctimas"; eso sí, lo que sí reconocen es que debe haber más celeridad en este tipo de casos: "Tenemos que acelerar los procedimientos y sobre todo tenemos que acompañar de una forma más eficaz para que ellas se sientan arropadas por nuestro partido", ha expresado María Jesús Montero.

"¿De quién depende que el caso de Salazar se lleve o no a la Fiscalía, porque aún en el PSOE piden prudencia?", le pregunta Inés García a Fernando Garea: "Es la dirección del PSOE, lo que pasa es que no sé si podemos sostener que la dirección del PSOE son los que habitan, tienen despacho y trabajan diariamente en Ferraz, y no quienes están en Moncloa, especialmente el presidente del Gobierno", responde el periodista.

De modo que, añade Garea, "creo que haciendo un recorrido de cuál es la trayectoria de Salazar, y lo que explican además las fuentes que citamos en esa información, que son ministros y dirigentes del PSOE, podemos convenir que es el asesor que más cerca ha estado de Sánchez durante mucho tiempo". S

Solo hubo un pequeño parón, añade el periodista, "que es cuando le mandaron al Hipódromo, y aun así siguió asesorando y ha estado en campañas electorales tan importantes como, por ejemplo, la de Salvador Illa en Cataluña y, digamos, que había una relación de dependencia con el presidente".

Además, el periodista alude a una información de laSexta, de cómo desde el Gobierno se había pedido a las Embajadas que le contrataran y "resulta difícil entonces que en un partido y en un Gobierno como este, eso se haga al margen de Sánchez". Incluso, y de acuerdo a esto, sostiene que le hacen "un flaco favor" al presidente aquellos que quieren protegerlo diciendo que Sánchez no sabía nada.

Después de explicar con detalle cómo era la relación profesional, como asesor, entre Salazar y Sánchez, Garea señala que "no tiene constancia" de que Salazar trabaje en estos momentos para el partido: "No tengo constatación oficial de que haya algún tipo de contrato, sí sé que hay personas destacadas del partido, incluso el propio Sánchez, que siguen hablando con él y creo que la sucesión de acontecimientos lo que nos muestra es que se ha protegido más al victimario que a la víctima (...) Y solo cuando elDiario.es publicó el caso es cuando él se da de baja como militante", afirma Garea.

