Munárriz señala que el caso Salazar puede hacer daño a la "credibilidad" del PSOE: "Esta vez se escucha ruido en el partido"

El periodista ha señalado en Al Rojo Vivo que hay un "abismo" entre el discurso del PSOE de "credibilidad y atención inmediata a los denunciantes" y lo que hemos visto que pasa cuando "les toca pasar a ellos la prueba".

Ángel Munárriz ha reflexionado sobre las denuncias contra Paco Salazar por acoso sexual y cómo el PSOE ha reaccionado ante esto, señalando que está claro que pusieron el listón muy alto y cuando les ha tocado pasar lo han hecho "varios metros por debajo".

El periodista ha indicado que hay un "abismo" entre el discurso que daban de credibilidad y atención inmediata a los denunciantes y lo que hemos visto que pasa cuando "les toca pasar la prueba" a ellos.

Un caso que ha calificado de "gravísimo" por varios motivos. El primero de ellos es que Salazar es una persona "próxima al presidente del Gobierno", algo que ha asegurado que siempre importa.

Además, ha destacado que esto afecta a un sector importante para el PSOE, que es el femenino. "Llueve sobre mojado porque no se pueden acumular los 'yo no sabía'", ha advertido.

En esta ocasión, ha reconocido que la diferencia es que se están levantando voces del partido que "apuntan a responsabilidades actuales", indicando que hay "ruido interno".

Por tanto, ha confesado que ve que esta crisis tiene las dimensiones necesarias para terminar haciendo daño "a la credibilidad" del PSOE, que ya viene tocada por el caso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

