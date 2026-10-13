Fernández-Miranda, sobre los reyes en Ceuta: "Su recibimiento refleja la necesidad de sentir que el Estado está con ellos y un Gobierno que no ha estado a su lado"

El periodista cuestiona que el Ejecutivo tardara 25 días en reaccionar y denuncia que ha tratado de minimizar la crisis. Reclama aplicar la legislación europea, reforzar la seguridad y coordinar mejor la respuesta a las necesidades de Ceuta.

El periodista Juan Fernández-Miranda ha analizado en Al Rojo Vivo la visita de los reyes a Ceuta y la cercanía que han mostrado con los ciudadanos, en un recibimiento marcado por las muestras de afecto y las reivindicaciones de una mayor presencia del Estado. Para el periodista, la respuesta de los ceutíes refleja una necesidad que va más allá de la visita institucional.

"Es una oportunidad para los reyes de España tener la capacidad de saludar a tanta gente, que haya tal explosión de españolidad o de demanda de la presencia del Estado en una ciudad como Ceuta", ha señalado. Fernández-Miranda ha destacado que los monarcas disfrutan del contacto directo con la ciudadanía y ha recordado que desde Zarzuela se insiste en la importancia de realizar más visitas a lugares cotidianos, donde también suelen recibir una gran acogida.

Sin embargo, considera que lo sucedido en Ceuta tiene un significado especial: "Esto es la expresión de una necesidad del pueblo de Ceuta de sentir que el Estado está con ellos". A su juicio, el recibimiento también evidencia las carencias de la actuación del Ejecutivo: "Es el reflejo, es el envés de un Gobierno que no ha estado presente, que no ha estado a la altura, que en estos dos meses, casi desde el asalto, han demostrado que no era una prioridad".

El periodista también ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno durante la crisis. Fernández-Miranda ha reprochado al Ejecutivo que el presidente tardara 25 días en estar presente en la ciudad y ha cuestionado la escasa presencia de ministros, así como el intento de vetar la visita de comisarios europeos.

"El Gobierno ha intentado que el tema de Ceuta no esté en las portadas de los periódicos", ha afirmado. Según ha explicado, primero se abordó la situación "con poca inteligencia", al tratarla como un asunto menor y como una crisis exclusivamente migratoria, cuando, en su opinión, se trata de un problema de mayor alcance. Después, sostiene, el Ejecutivo ha intentado evitar que se siga hablando de la ciudad.

Fernández-Miranda considera que Ceuta se ha convertido en un asunto incómodo para el Gobierno porque sigue habiendo decisiones pendientes. "Una vez que el presidente del Gobierno convoca elecciones, no ha vuelto a hablar de Ceuta", ha señalado, antes de insistir en que el Ejecutivo evita abordar una cuestión que exige medidas concretas.

Entre ellas, ha destacado la necesidad de aplicar la legislación europea en materia de devolución de migrantes, reforzar la presencia del Ejército y aumentar los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. También ha reclamado una respuesta más coordinada para atender las necesidades de los ciudadanos de Ceuta.

"Me refiero a muchas decisiones. Primero, tomar decisiones en línea con la legislación europea para devolver migrantes. Eso es lo primero. En segundo lugar, la presencia del Ejército, incrementar la presencia de fuerzas de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, y luego atender de una manera mucho más coordinada las necesidades de los ceutíes", ha concluido.

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