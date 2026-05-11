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Brote de hantavirus

Esperanza Aguirre se lía criticando al Gobierno: "Pone una cortina de humo con esto del coronavirus, que es un programa de televisión"

"Estoy indignada con el Gobierno", ha indicado Aguirre, quien ha asegurado que lo que hace el Ejecutivo de Sánchez es hacer "una cortina de humo con esto del coronavirus, que es un programa de televisión". El brote en el crucero MV Hondius no es el COVID ni nada tiene que ver con él.

Esperanza Aguirre se lía criticando al Gobierno: "Pone una cortina de humo con esto del coronavirus, que es un programa de televisión"
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La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha liado este lunes mientras criticaba, una vez más, al Gobierno. Al ser preguntada por laSexta por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que ha desembarcado en Tenerife, Aguirre se ha mostrado "indignada" con el Ejecutivo español.

"Estoy indignada con el Gobierno nuestro", ha indicado Aguirre, quien ha asegurado que lo que hace el Ejecutivo de Sánchez es hacer "una cortina de humo con esto del coronavirus, que es un programa de televisión". Acto seguido, ella misma se ha dado cuenta de que el brote actual no es el COVID ni nada tiene que ver con él.

"No, perdón, no es el coronavirus. ¿Cómo se llama lo de ahora?", le ha preguntado directamente al periodista de laSexta. Al indicarle que este brote se llama "hantavirus", la expresidenta de Madrid ha dicho "eso, hantavirus".

Además, ha criticado que España haya aceptado que el buque fondee en sus costas y se haga cargo del operativo y se ha preguntado "por qué razón un barco de los Países Bajos no se va a Países Bajos".

"Yo le oí al de la OMS. Le preguntó a Pedro Sánchez si querría él aceptar el barco, y Pedro Sánchez le dijo entusiasmado. La ministra de Sanidad, imagínate, que la quieren echar", ha dicho Aguirre comprando así una de las teorías conspiranoicas que ya están circulando en redes sociales.

Fue el martes por la noche cuando Sanidad anunció que aceptaría recibir al crucero MV Hondius afectado por hantavirus en las Islas Canarias "en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario". La ministra de Sanidad, Mónica García, reconoció que "las decisiones las tomamos en función de las reuniones que mantuvimos con la OMS y los organismos internacionales".

Según dijo, la OMS "nos transmitió la confianza y la necesidad de que el primer puerto seguro era Canarias". "Ahí tomamos esa decisión. Podemos proteger la salud pública porque tenemos todas las herramientas que no tienen en Cabo Verde. Todas las organismos internacionales confían en nuestro sistema de salud publica", añadió García, quien ha insistido en que "la mejor opción siempre fue esta".

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