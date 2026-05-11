Carmen Morodo analiza la actitud de Clavijo: "En las últimas horas se ha excedido; está pensando más en clave electoral que en la gestión del problema"

La periodista Carmen Morodo destaca la actitud del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en las últimas horas, por intentar entorpecer el operativo e intentar que el crucero no fondease en las islas.

La periodista Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón', destaca que el operativo del MV Hondius está siendo todo un éxito y que "hemos dado una imagen internacional muy buena" y "hemos hecho lo que teníamos que hacer", según todas las indicaciones sanitarias de la OMS.

Ahora bien, "desde el punto de vista político no puedo decir lo mismo", subraya la periodista. Según su criterio, "inicialmente la pasada semana hubo un problema de comunicación y de fragmentación institucional, de falta de coordinación".

Pero en las últimas horas, sin duda, todas las miradas han estado puestas en el presidente de la comunidad canaria, por querer negarse, a cinco horas de la llegada del barco, a que el crucero fondease en las islas, creando la polémica de las ratas: el presidente canario envió a Mónica García una respuesta de la inteligencia artificial que le aseguraba que las ratas pueden nadar, a lo que la ministra le respondió con un informe técnico negando tal posibilidad.

"Clavijo se ha excedido. Sus primeras críticas eran legítimas, pero en estas últimas horas son excesivas y, además, desde el punto de vista técnico, poco sólidas", reacciona Morodo. "Está pensando más en clave electoral que en la gestión de un problema que también les afectaba a ellos", concluye la periodista.

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