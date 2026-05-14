Escolar, sobre las polémicas de Ayuso tras su viaje a México: "Es la estrategia de siempre, que diseña M.Á.R., y ella interpreta"

El periodista Ignacio Escolar reflexiona en este vídeo sobre la polémica creada por Ayuso tras su viaje a México y las acusaciones al Gobierno central de haberla puesto "en peligro" durante parte de su estancia.

Tras el polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso a México, a su vuelta a Madrid ha acusado al Gobierno de España por haberla puesto en riesgo y acusa a Pedro Sánchez de haber hecho un complot contra ella junto con la misma presidenta de México.

"Es la estrategia de siempre que diseña Miguel Ángel Rodríguez e interpreta a Isabel Díaz Ayuso. Siempre que Ayuso tiene un problema recurre a desinformación y a victimización", afirma contundente Ignacio Escolar, periodista y director de elDiario.es, recordando algunas anécdotas, por así decirlo, que ha tenido con la presidenta cuando destaparon la información de que, presuntamente, su hermano había cobrado una comisión de un contrato de mascarillas o cuando publicaron que su pareja tenía un fraude fiscal.

Ahora bien, como dice y pregunta el propio Antonio García Ferreras, "si los gastos del viaje están tan claros en el portal de transparencia, ¿por qué entramos en él y no están esos gastos?". "Porque es falso, porque no están", responde Escolar.

Y esto es muy sencillo, explica el periodista: "Ayuso se mete en un lío porque va a México a provocar y le sale mal porque hasta la derecha mexicana se aparta. Hasta la derecha mexicana, que eran los que la invitaban, empieza a decir 'esta tía nos mete en un lío', porque todas las críticas de Claudia Sheinbaum van dirigidas a la derecha mexicana".

Por tanto, como su viaje fue un desastre, y como encima no tienes agenda, sostiene Escolar, y además "la gente empieza a preguntarte qué haces en la Riviera Maya sin agenda , el viernes por la tarde de repente cancela todo y se queda allí hasta el domingo no sabemos haciendo qué. Desde luego, nada institucional". Por tanto, "es lo de siempre: si tiene un problema, victimización y bulos. Es lo que ha hecho siempre y lo seguirá haciendo", concluye Escolar.

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