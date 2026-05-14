La reacción de Escolar a la expulsión de Vito Quiles: "El drama es que el Congreso haya tardado tanto en librarse de algo que está en las antípodas del periodismo"

El director de elDiario.es ha asegurado que las actuaciones de los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo, a quienes han suspendido las acreditaciones en la Cámara Baja, poco tienen que ver con el periodismo: "Da igual la ideología que tengas".

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, ha analizado en Al Rojo Vivo lo ocurrido con los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Este miércoles, la Mesa del Congreso suspendía de manera "cautelar e indefinida" la acreditación de ambos en la Cámara Baja. Una suspensión que decían que se iba a aplicar de manera inmediata.

"Es terrible y para mí el drama es que haya tardado tantísimo tiempo el Congreso en librarse de algo que está en las antípodas del periodismo. Esto no es periodismo, da igual la ideología que tengas, da igual la manera, al partido que votes, da igual el medio en el que trabajes, ningún periodista profesional que conozco considera que esto sea periodismo", ha asegurado Escolar.

La acreditación de ambos no se retira por "hacer preguntas incómodas", como aseguran los afectados. Vito Quiles acumula ocho expedientes y Ndongo tres por denuncias presentadas a instancias del PSOE, Sumar, Podemos y de la Asociación de Periodistas Parlamentarios desde 2025, por comportamientos como grabar en lugares no permitidos o interrumpir ruedas de prensa.

Fuentes de la Mesa han indicado a laSexta que se ha tomado esta decisión "después de que en las últimas semanas haya habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados".

"Hacía ya mucho tiempo que el Congreso tenía que haber dado este paso", ha agregado el director de elDiario.es, a lo que añadía que "es verdad que no lo hicieron antes precisamente por el miedo a los tribunales. Primero por el miedo al qué dirán y luego por el miedo a los tribunales".

Así, Escolar señala que lamenta "que el Partido Popular en la mesa estuviera en contra de esta decisión, no la respaldara". "Que hablen con los periodistas de los que se fían, que hablen con cualquier organización profesional, que hablen con la Asociación de Periodistas Parlamentarios...", sostiene.

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