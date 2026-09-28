Carmen Morodo, sobre el decreto de vivienda: "Si hay un acuerdo de máximos en el Consejo de Ministros, no saldrá adelante en el Congreso de los Diputados"

La periodista Carmen Morodo analiza el decreto de vivienda que aún están negociando los partidos que conforman al Gobierno de coalición. En el vídeo, los detalles.

El Consejo de Ministros de este martes "no se puede levantar sin que haya un acuerdo", afirma la periodista y subdirectora de La Razón, Carmen Morodo. Pero advierte: "Si hay un acuerdo de máximos, no saldrá adelante en el Congreso de los Diputados, porque el Gobierno sigue dependiendo de Junts".

De este modo, según señala la periodista, "el PSOE controla, de aquella manera, el Consejo de Ministros, pero no el Congreso de los Diputados".

Por otro lado, analiza Morodo que todo esto que está pasando con la vivienda, todas las movilizaciones y el clamor social, "en principio, políticamente, creo que a quien más perjudica hoy es al PSOE", pero, "de este tipo de discursos, a nivel nacional, quién puede sacar más ventaja dentro de la derecha es Vox", concluye Morodo.

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