El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, acusa a la vicepresidenta Calviño y al ministro Escrivá de plantear reformas que van contra el pacto de coalición. Preguntado al respecto en ARV, el titular de Seguridad Social lo ha negado categóricamente, aseverando que "se ha construido un relato" que "no tiene ningún recorrido".

José Luis Escrivá, sin embargo, dice no saber quién está detrás de ese "relato". "Intentar apropiarse de parte de ese relato me parece que no es correcto", ha insistido, no obstante, aludiendo al Pacto de Toledo sobre las pensiones y prometiendo que, a medida que se vayan conociendo sus medidas, "se verá que esto no va de recortes".

Durante la entrevista, Antonio García Ferreras ha recuperado una reciente intervención del ministro en 'Onda Cero', donde se mostró visiblemente molesto ante preguntas sobre si su departamento planteó aumentar los años para calcular la pensión, como recogía un documento interno al que tuvo acceso laSexta.

"No me interesa especular sobre ese asunto", ha aseverado Escrivá, quien, confrontado con ese borrador, ha comparado el proceso de elaboración de los documentos del Gobierno con el de un artículo periodístico con contribuciones de varios autores. "El resultado final puede diferir mucho del proceso intermedio, entonces va alguien, 'plas', coge y le saca un pantallazo a una de esas versiones intermedias y la presenta", ha expicado. "Esto es lo que ha pasado", ha remachado.

"Yo sé lo que he presentado", ha sentenciado Escrivá, que ha indicado que esto es "exactamente" la propuesta que ha terminado yendo a Bruselas. "De eso yo me puedo hacer responsable", ha añadido, aseverando que no así "de todos los trabajos intermedios que pueda haber".

Preguntado sobre la supuesta bronca que tuvo con sus socios de Gobierno por estas filtraciones, como informaba el diario 'El Mundo', Escrivá ha evitado dar detalles. "No voy a hablar de eso, es que además no fue así", ha dicho. "No podemos estar hablando de este tipo de cosas, de reuniones internas", ha agregado, indicando que, a su juicio, "no es razonable" que se divulgue el contenidos de esas reuniones.