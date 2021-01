El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está muy enfadado. Las informaciones que advierten de que el titular de Inclusión va a ampliar los años con los que se calcula la pensión han molestado mucho a Escrivá, un enfado al que también han contribuido las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias en 'Salvados' este domingo.

En una entrevista en Onda Cero, el responsable de la Seguridad Social ha mostrado su "desconcierto" con las filtraciones de la presunta propuesta de su ministerio, y ha asegurado que en su departamento están haciendo "muchos cálculos y muchos estudios" y que alguien ha decidido filtrarlos.

"Esto puede tener una interpretación benévola: se vieron unos papeles y alguien no los entendió muy bien, o puede tener una interpretación malévola, ya que quieren una narrativa para crear una sensación de confrontación", ha dicho Escrivá.

Críticas a Iglesias

Escrivá ha deslizado así una crítica a su compañero de gabinete y responsable del área social del Gobierno, Iglesias, que el domingo en 'Salvados' dijo que la presunta reforma de las pensiones no llegaría al Parlamento en esas condiciones ya que supone "depreciar" las jubilaciones, y que el ministro estaba actuando al dictado de las "instrucciones" de alguien, que Iglesias no concretó.

Así, el responsable de las pensiones ha subrayado que él también dio una entrevista el domingo, aunque quizá no disfrutó de la "repercusión" de la que se le hizo al vicepresidente en laSexta.

El ministro dijo en 'El Periódico' que la ampliación de los últimos 25 a los últimos 35 años de vida laboral para calcular cuál será la cuantía de la pensión no estaba sobre la mesa: "Esto es un tema que todavía no hemos llevado a la discusión con los agentes sociales. Formaría parte de la segunda etapa. No estamos todavía en este tipo de ejercicio, que siempre hay que encuadrar en las recomendaciones del Pacto de Toledo, para combinar distintos elementos", aseguró. "Es un tema complejo por la diversidad de situaciones y todavía no tenemos cálculos suficientes para saber qué efectos tendría", insistió.

"Le han dado instrucciones"

En 'Salvados', Gonzo preguntó a Iglesias su opinión sobre esta propuesta y el vicepresidente aseguró que "eso es una depreciación de las pensiones".

"No creo que esa propuesta llegue al Parlamento", explica Iglesias, que afirma que con ese tema es tajante ya que es un acuerdo del Gobierno de coalición: "Nosotros somos leales con el acuerdo de gobierno y el acuerdo de gobierno dice que trabajaremos para aumentar el poder adquisitivo de las pensiones. Creo, además, que en este aspecto sí vamos a convencer al PSOE, porque hay amplios sectores del Partido Socialista que están de acuerdo con que recortar las pensiones es inaceptable. Además, creo que no hay una mayoría parlamentaria para hacerlo".

Eso sí, preguntado entonces por qué el ministro ha hecho pública esta propuesta, el vicepresidente explica que "le han dado la instrucción de hacerlo": "Los ministros no hacen las cosas que se les ocurre ellos solos".