La filtración de un borrador que contenía la propuesta para elevar de 25 a 35 el cómputo de años para calcular las pensiones ha desatado la polémica en el Gobierno de coalición.

El diario El Mundo desvela un tenso encuentro entre Yolanda Díaz y Jose Luís Escrivá en el que también estaban presentes María Jesús Montero y Nadia Calviño a cuenta de la filtración de la propuesta.

"No hay derecho", decía Escrivá a Díaz, ante lo que la ministra contestó: "A mí no me digas nada, que yo no soy de Podemos". "No va por ti, no va por ti", zanjó el ministro.

En Al Rojo Vivo, Yolanda Díaz insistía en que se cumplirá el Pacto de Toledo, sin llegar a desvelar si realmente recibió ese borrador. Esta misma semana, Escrivá reaccionaba de forma airada al ser preguntado por el asunto: "No sé ni de dónde viene; es un tema que no existe".

Ese mismo día, Iglesias sí celebraba que el documento finalmente enviado a Bruselas "no haya propuesta de recortar las pensiones", asegurando que era lo que le había pedido a Pedro Sánchez.

