La emoción de una vecina de Madrid tras la muerte de Maricarmen: "Se ha convertido en un mito"

Marisa ha confesado que no conocía a Maricarmen. Sin embargo, ha querido rendirle homenaje, señalando que está "horrorizada" con todo lo ocurrido. Ahora, asegura que se ha convertido en un mito para que "se terminen las especulaciones".

Marisa es una vecina de Madrid se ha unido al homenaje a Maricarmen, la mujer de 87 años que ha fallecido en el hospital, donde permanecía tras haber sido desahuciada de su vivienda. Ella ha confesado que no le conocía, pero asegura que se ha convertido "en un mito".

Esta vecina de Madrid ha destacado que Maricarmen se ha convertido en un mito para que se terminen las especulaciones y los fondos buitre. "Para que tengan humanidad y consideración", ha destacado, reconociendo que está "horririzada" al ver todo lo que ocurrió con ella.

El desahucio de Maricarmen desencadenó una ola de indignación y protestas que se materializaron días después en las acampadas que se extienden por toda España y que empezaron en Sol.

Allí, el recuerdo de Maricarmen ha estado presente cada día. Esta tarde han convocado una marcha que partirá desde el kilómetro cero del país, donde hay un altar improvisado con mensajes y velas.

En concreto, a las 20:00 horas comenzará una marcha de seis kilómetros hasta su vivienda, en la que no pudo morir como deseaba tras ser desahuciada.

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