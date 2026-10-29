La emoción de un médico y pasajero del AVE accidentado en Toledo: "Las imágenes de lo sucedido son horrorosas"

Juan Manuel Parra, médico y pasajero del AVE accidentado, nos relata el horror del accidente y los angustiosos momentos posteriores al impacto. Se identificó como médico y actuó para auxiliar a los heridos y ayudar en todo lo que pudo. En el vídeo, su impactante y emocionante relato.

Juan Manuel Parra, médico y pasajero del AVE accidentado, implicado en el fatal accidente ferroviario ocurrido a la altura de Urda (Toledo) confiesa que han sido horas bastante duras. Pero al fin y al cabo, "yo estoy bien, me preocupa más aquellos a los que asistí o incluso a los que no pude ayudar en esta tragedia", admite emocionado.

Parra iba en el último vagón del AVE y recuerda cómo fue esa impacto horrible: "Paró el tren, nos avisaron de que había, creo recordar, aglomeración en la vía, y luego reanudó la marcha. Luego de repente noto como un frenazo enorme, la sensación de que está frenando el tren, pero como muy brusco y me voy hacia el asiento adelante, me protejo, se me partieron las otras gafas que llevaba y la sensación que tuvo primero es la de que hemos descarrilado".

Así, lo primero que hizo fue identificarse como médico en su vagón para atender a aquellas personas que estaban heridas o contusionadas: "Luego rompo el cristal de emergencia y salimos todos. Mi primera decisión es ir corriendo (se me activa el chip del médico de urgencia, son muchos años ya) a la parte delantera [del tren] porque yo creía que era un descarrilamiento, por si podía ayudar o auxiliar en lo posible, pero ya cuando llegué a la delantera del tren me di cuenta de que era un accidente muy impactado", explica el doctor.

"Fue horroroso, fue terrible, la gente pidiendo auxilio, había un chaval con un brazo amputado que con un cinturón le hice un torniquete para ayudarlo, gente herida, muertos por todos lados", relata Parra visiblemente emocionado. Igualmente, en aquel momento y lugar, se identificó como médico para echar una mano en lo posible, y "fuimos sacando a gente, vino luego la Guardia Civil... Y ya cuando vino el equipo de emergencia me puse con ellos a trabajar (...) Las imágenes de los sucedido son horrorosas".

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