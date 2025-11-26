Pablo Pombo compara el gobierno de Sánchez con el peronismo: "El peronismo sí es popular y capaz de movilizar a la gente; Sánchez no"

En Al Rojo Vivo, Pombo ha criticado el llamamiento de Yolanda Díaz a movilizaciones tras el fallo sobre García Ortiz: "En democracia no se rodean congresos ni tribunales; eso no lo hacen partidos democráticos, lo hacen los peronistas".

Pablo Pombo, en Al Rojo Vivo, analiza las consecuencias políticas y judiciales tras la condena del fiscal general del Estado. Por un lado, se ha referido a la elección de Teresa Peramo como nueva fiscal, señalando que "va a tener la oportunidad de demostrar si cuenta con autonomía en un momento en el que el presidente Sánchez no puede permitirse el lujo de que los fiscales actúen como fiscales".

También ha comentado las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien reiteró este martes su llamamiento a movilizaciones pacíficas tras el fallo del Supremo sobre Álvaro García Ortiz. Al respecto, Pombo ha criticado: "En democracia no se rodean los congresos ni los tribunales. Eso no es lo que hacen los partidos democráticos, eso es lo que hacen los peronistas".

Y ha rematado: "Se puede decir que el Gobierno tiene una estrategia peronista, pero con una diferencia: el peronismo sí es popular y sí es capaz de sacar a la gente a la calle, y Sánchez no".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.