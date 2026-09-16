Von der Leyen respalda a España y avala la versión del Gobierno sobre la crisis migratoria: "Ceuta es España. Ceuta es Europa"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su intervención este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia)

Los detalles La presidenta de la Comisión Europea ha insistido en la necesidad de que los 27 apliquen el Pacto de Migración que endurece la frontera exterior y agiliza las deportaciones y ha reclamado medidas más ágiles de cara a futuras crisis.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dirigió a los españoles, especialmente a los ceutíes, tras la crisis migratoria, destacando que "la frontera de Ceuta es la frontera de Europa" y asegurando el respaldo europeo. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, enfatizó la necesidad de aplicar el Pacto de Migración para fortalecer las fronteras y agilizar deportaciones. Sin mencionar a Marruecos, propuso medidas para reaccionar ante futuras crisis. El comisario de Interior, Magnus Brunner, priorizó la rápida devolución de migrantes en Ceuta. Además, Brunner viajará a Madrid para reunirse con autoridades españolas y dialogar sobre la situación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha dirigido a los españoles, y más concretamente a los ceutíes, más de un mes y medio después de la crisis migratoria. Lo ha hecho durante el discurso sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo, en el que ha asegurado que "la frontera de Ceuta es la frontera de Europa", por lo que "Europa estará ahí" para defender a la ciudad autónoma.

"Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente a los españoles. La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros", ha apuntado la máxima dirigente comunitaria.

Además, Von der Leyen ha insistido en la necesidad de que los 27 apliquen el Pacto de Migración que endurece la frontera exterior y agiliza las deportaciones. Asimismo, ha propuesto nuevas medidas para que la UE reaccione con más agilidad ante posibles crisis futuras similares a la de Ceuta. No obstante, ha evitado toda referencia al papel de Marruecos en la entrada irregular de casi 80.000 personas a finales de julio.

La UE insiste en devolver "rápidamente a todos" los migrantes

Unas horas antes del pleno, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, afirmó que la "prioridad" en la crisis de Ceuta es "devolver rápidamente a todos" aquellos que cruzaron la frontera de forma irregular los días 30 y 31 de julio y que, transcurrido más de un mes y medio, siguen en la ciudad autónoma.

De igual modo, las autoridades europeas sostienen que han mantenido contacto de forma constante con el Gobierno español desde que comenzó la entrada masiva. Unos contactos que, además, catalogan domo positivos. De igual modo, destacan la cooperación de Marruecos para aceptar la rápida devolución de estos.

En el marco de estas conversaciones, Brunner viaja mañana jueves a Madrid para verse con los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y con la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Además, se verá también con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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