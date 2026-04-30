Cuartango, sobre la declaración de Koldo en el juicio: "Resulta delirante, parece una película de Groucho Marx"

El periodista Pedro García Cuartango reacciona y valora la declaración de Koldo García en el juicio que está teniendo lugar este jueves en el Supremo por el llamado caso mascarillas. En el juicio, los detalles.

"Resulta delirante la escena que acabamos de ver. Parece una película de Groucho Marx", reacciona contundente el periodista Pedro García Cuartango, columnista de ABC sobre la declaración de Koldo García en el juicio del caso mascarillas.

El que fuera asesor de José Luis Ábalos ha asegurado ante el Supremo que Jésica chantajeaba a Ábalos con contar "cosas personales": "Ábalos tenía problemas que no se merece. Esta señorita presionó bastante para darle solución a los problemas porque, si no, la opinión pública tendría conocimiento de cosas; no ilegales, sino personales", ha explicado Koldo en el juicio. Igualmente, Koldo ha defendido que tanto él como su hermano trataron de ayudar a Jésica a "hacer los partes" en Ineco: "Yo estaba convencido de que teletrabajaba".

"Hemos visto cómo Koldo García se presenta como una persona preocupada por el bienestar de las mujeres, que intenta solucionar sus problemas personales y se ha presantado a sí mismo como alguien con profundas inquietudes humanitarias que lo que hace es intentar conseguir mascarillas en una pandemia en la que están muriendo miles de personas", explica Cuartango, sentenciando que "no se puede ser más cínico y más mentiroso".

Y es que la realidad, informa el periodista, es que "García era el factótum de Ábalos, su contable, su secretario, sus relaciones públicas, su conseguidor, y ha quedado retratado en este juicio". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia así como la opinión del también periodista José Enrique Monrosi.

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