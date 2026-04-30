Monrosi analiza la declaración de Koldo García: "Me resulta imperdonable que gente de esta calaña estuviera pululando en el Gobierno"

El periodista José Enrique Monrosi analiza en este vídeo la declaración de Koldo García en el juicio que está teniendo lugar este jueves en el Supremo por el llamado caso mascarillas.

Este jueves, 30 de abril, está teniendo lugar en el Tribunal Supremo la declaración de Koldo García en el juicio de las mascarillas. En algunas de sus declaraciones, asegura haber trasladado la oferta de la empresa de Aldama a Transportes, pero descarta haber tenido poder de decisión y afirma que él era un simple asistente que ayudaba a José Luis Ábalos a reducir su carga de trabajo. Igualmente, ha admitido que ayudó a la expareja de Ábalos a buscar un piso de alquiler y ha negado haber recibido regalos de Aldama.

"Se están presentando como una especie de ONG que solo querían ayudar al pueblo, incluido a las mujeres amantes que enchufan", reacciona Antonio García Ferreras tras ver un extracto de la declaración del que fuera asesor de Ábalos en el ministerio de Trasportes.

"Y es muy atractivo verlo y engancha. Admitimos que engancha ver a estos personajes en acción", afirma por su parte el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, pero, asegura que "no debemos perder el foco y a mí me resulta imperdonable que gente de esta calaña estuviese pululando al más alto nivel en el PSOE y en el Gobierno durante años, sin que nadie apreciarse sus actividades".

Porque, tal como argumenta y reconoce Monrosi, "tiene un elemento lesivo a la democracia, hacia las instituciones. Pero también se nota en la calle". Y pone como ejemplo lo que está pasando en Sevilla con el puente del V Centenario.

"Esta gente está suponiendo que mucho dinero público necesario para infraestructuras clave, como por ejemplo en la obra de ese puente, estén en un limbo del que no se sabe cómo se va a salir. Pero el dinero ya ha huido. La gente paga los delirios y la sinvergonzonería de esta calaña", concluye y remata Monrosi.

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención, así como el análisis del también periodista Pedro García Cuartango. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.