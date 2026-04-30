Monrosi tacha de "nazi por encargo" a Vito Quiles: "Lleva tiempo haciéndole la vida imposible a periodistas"

El periodista ha señalado que habría que llegar a un consenso básico para "protegernos" porque "este tipo es enemigo de todos". "Aquí hay unas víctimas que siempre son las mismas y unas personas que le apoyan".

José Enrique Monrosi ha tachado a Vito Quiles de "nazi por encargo", indicando que las imágenes que ha publicado donde se le ve abordando a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, le parecen "extremadamente graves y nada graciosas".

Sin embargo, ha recordado que esto no es algo que sea nuevo, indicando que lo que le ha pasado ahora a la mujer del presidente del Gobierno es lo que llevan mucho tiempo sufriendo algunos periodistas. "Este nazi hace la vida imposible a los periodistas acosándoles, incluso, en su vida personal", ha destacado.

Un momento que ha aprovechado Antonio García Ferreras para intervenir señalando que, sin ir más lejos, lo ha hecho con periodistas de laSexta como María Llapart o Irene Rupérez. "A Mónica García creo que incluso aparecieron activistas en la puerta del colegio de sus hijos", ha indicado.

Pese a todo esto, Monrosi ha destacado que Vito Quiles recibió la acreditación del Senado y el Congreso para "ejercer como lo que no es, como periodista". Una acreditación que se dio bajo el mandato del PSOE. "Hay que hacer una reflexión profunda sobre por qué hemos llegado hasta aquí", ha añadido.

Además, ha dejado claro que aquí hay unas víctimas que "siempre son las mismas" y unas personas que apoyan "econonómicamente, ideológicamente y logísticamente a este tipo".

"Los que coincidimos con él en el Congreso vemos algo obsceno, como el colegueo que tiene con policías y diputados de PP y Vox", ha lamentado, señalando que habría que llegar a un consenso básico para "protegernos a todos" porque "este tipo es enemigo de todos".

"Se puede plantar en la puerta de tu casa e inventarse una movida sobre ti que te arruina la vida", ha advertido, confesando que le parece muy grave que haya partidos políticos y compañeros periodistas que "amparen a este tontito nazi subcontratado".

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