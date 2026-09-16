La confesión de Cembrero sobre la crisis de Ceuta: Es absolutamente doloroso que mes y medio después los menores aún estén desatendidos"

El periodista Ignacio Cembrero analiza la polémica de los menores migrantes que aún siguen por las calles de Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.

Más de 45 días después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, no sabemos oficialmente cuántos niños migrantes hay ahora mismo en Ceuta. El ministro Ángel Víctor Torres habla de entre 700 y 1.000 niños en total.

Ante esto, el periodista Ignacio Cembrero quiere responder antes como ciudadano: "Me parece absolutamente doloroso que mes y medio después, en un país desarrollado y que tiene valores, que los menores estén todavía desatendidos en un sitio tan pequeño como Ceuta, donde deben ser relativamente fáciles de localizar".

Y ahora, entrando de lleno en lo periodístico, Cembrero analiza: "Es una responsabilidad, sin lugar a dudas, compartida entre la ciudad de Ceuta y el Gobierno central".

Ahora bien, "la ciudad no tiene medios para atender a tantos menores. No tenía medios antes del 30 de julio, que contaba con 500 menores aproximadamente bajo su tutela (...), por tanto, se requiere una intervención del gobierno central ", según el periodista, que informa haber estado varias veces en Ceuta y haber tenido larguísimas conversaciones con los menores que están allí y "en general he visto bien atendidos".

Pero también critica al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas: "Es verdad que durante una primera temporada era absolutamente partidario de que cuanto antes salieran los menores y lo que hay que hacer es sacarles de la ciudad y después de una visita de Feijóo cambió el discurso y ya empezó a arrastrar los pies".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, donde recalca la "prioridad" de que se atiendan a los menores y salgan de Ceuta, sobre todo, a las menores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido