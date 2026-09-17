Alfonso Arús responde a la espectadora que confiesa las 'red flags' de su marido: "Le mandamos un saludo"

Los espectadores de Aruser@s también se animan a confesar qué comportamientos no soportarían en una pareja y el mensaje de Alejandra, con una lista de tres 'red flags' muy concreta, provoca las risas de toda la mesa.

El debate sobre las 'red flags' en pareja no se ha quedado en la mesa de Aruser@s. Los espectadores también han querido participar y contar qué comportamientos no estarían dispuestos a tolerar en una relación.

Montse, por ejemplo, tiene claro que no soportaría que su pareja fuera "inestable emocionalmente, infiel y tacaño". Pilar, en cambio, señala directamente a los "ratas" como una de sus grandes líneas rojas. "Salí con un chico hace 20 años que dividía hasta la ensalada en dos pagos, encima era feo", cuenta en su mensaje.

Olga añade otra categoría a la lista: los "mamistas", aquellos hombres que son "un perrito faldero de su madre". "Eso para mí es casi lo peor", sentencia.

Una aportación que convence especialmente a Alfonso Arús, que decide incluso modificar la lista original de 'red flags'. "Quítame controlador y ponme mamista", bromea el presentador.

Pero el comentario que más risas provoca en la mesa es el de Alejandra. "Con un infiel, mentiroso y aburrido ya estoy. Mis red flags son tacaño, egoísta y controlador", escribe la espectadora. "Mandamos un saludo desde aquí a su pareja", zanja entre risas el presentador de Aruser@s.

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