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Sydney Sweeney eclipsa Times Square con un gigantesco cartel de su polémico anuncio sin ropa
Si antes fue el vídeo, ahora es el gigantesco cartel. La campaña publicitaria de Sydney Sweeney desnuda mientras se tapa con objetos deportivos sigue promocionándose a pesar de las críticas de mujeres deportistas.
Sydney Sweeney ha eclipsado con su gigantesco cartel publicitario en Times Square, Nueva York. Y es que, como destaca Tatiana Arús, "no han escatimado en metros". "La campaña publicitaria que ofrecíamos el otro día, pero ahora en formato fotográfico", explica Tatiana Arús después de que en un programa de hace unos días enseña el vídeo publicitario de la misma empresa.
En aquel momento, Alfonso Arús alucinaba al ver el vídeo de la campaña: "A Sydney Sweeney le da igual que llueva o que no, va siempre con poca ropa". Por su parte, Tatiana Arús destacaba: "Ella sí que sabe facturar porque se ha asociado con una aplicación asociada al mundo del deporte".
Por otro lado, el anuncio de la intérprete, prácticamente desnuda, utilizando distintos elementos relacionados con el deporte para cubrir su cuerpo, ha provocado una reacción especialmente contundente entre mujeres vinculadas al deporte de élite.
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