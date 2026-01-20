Contreras responde a las hipótesis que apuntan a la rotura de la vía en el accidente de Adamuz: "Cuando se entrega una vía, el 100% de las soldaduras están comprobadas"

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, explica y analiza en este vídeo algunas de las hipótesis que han planzado algunos medios de comunicación sobre la posible causa o causas del accidente ferroviario.

Todavía es muy pronto para determinar qué causó el mortal accidente de tren de Adamuz en el que han perdido la vida 41 personas (todavía siguen las labores de búsqueda), pero una de las hipótesis que manejan algunos medios de comunicación (los técnicos aún no se han pronunciado) es una rotura de la vía. Algunos medios como el 'ABC' señalan directamente a que el tren descarriló "tras saltar la soldadura del raíl 23117".

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, cree que "es muy aventurado decir que la causa del descarrilamiento es que se haya roto la soldadura", tal como ha explicado en este vídeo. Por su parte, el ministro Óscar Puente ha asegurado que "si hubo rotura de vía" habría que averiguar "por qué se rompe un carril de acero macizo"; igualmente ha informado que habrá que ver si esa rotura es consecuencia o causa.

Otros medios como 'El Mundo' apuntan a una brecha en la vía de más de 30 centímetros y 'El País' apuntan también a una rotura de la vía férrea, pero en cualquier caso insiste en que son primeros indicios, que para nada, no son concluyentes. Eso sí, reducen casi al máximo la posibilidad de un error humano.

Así y tal como analiza Contreras, en directo en Al Rojo Vivo, "se puede descartar el error humano al máximo, se puede descartar el exceso de velocidad y se puede descartar una serie de cosas". Ahora bien, "viendo el trozo (de vía) roto, se ve que es un trozo limitado y que está arrancado. Se ven los anclajes arrancados. Por lo que, eso no es de un paso normal de un tren, sino de un impacto".

Incluso, añade el experto, alguna información habla de que esa rotura está en la vía del Alvia. "Eso yo no lo sé, pero, desde luego, responde a un impacto brutal y lateral, no a una rotura por paso del ferrocarril por deterioro".

Las soldaduras tienen firma de quién las ha hecho

Igualmente, insiste el experto en ingeniería en que, efectivamente, "las soldaduras tienen un número, pero también tienen una firma de quien las ha hecho y también de quién las ha comprobado". Además, indica que en condiciones normales (no, por ejemplo, en una Filomena), la tensión para la que está preparada la soldadura no es superior a la de diseño y no tiene por qué romperse.

El experto señala también la importancia de las operaciones de auscultaciones y mantenimiento de la vía: "Normalmente, cuando se hace el mantenimiento, se analizan (con ultrasonido) y ven también el estado de la soldadura. Además, aunque se hubiera roto, no se hubiera descolocado", explica Contreras, señalando que no sabe cuándo se hizo la última revisión de la vía, pero "por ejemplo, la nivelación de la vía se hace diariamente".

También, indica el ingeniero, que "cuando se entrega una vía, el 100% de las soldaduras están comprobadas. No es aleatorio". Y aunque se hubiera separado físicamente por la soldadura, "el tren hubiera notado un impacto, un bache, pero no para hacerlo descarrilar y lo hubieran detectado también las demás unidades", explica Contreras, finalizando que habrá esperar a lo que diga la caja negra.

