Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Mar Flores... las modelos se despiden del diseñador Valentino "con el corazón roto"

Claudia Schiffer ha afirmado tener el "corazón roto" tras enterarse del fallecimiento de su "viejo amigo" Valentino: "Él es de lo que están hechas las verdaderas leyendas, viviendo para siempre a través de la marca que creó".

El reputado diseñador Ludovico Clemente Garavani, más conocido como Valentino, ha fallecido este lunes en su domicilio de Roma a los 93 años. Valentino nació en 1932 en la localidad de Voghera, ubicada en la provincia de Pavía. Inició su formación en París, concretamente en los talleres de Jean Dèsses y Guy Laroche, para más tarde regresar a Italia y abrir su primera sastrería en la Via Condotti de Roma en 1958, con tan solo 26 años.

Pasarían casi 30 años hasta que su carrera acabase por despegar. En 1962, la Maison Valentino, fundada junto a Giancarlo Giammetti, rápidamente comenzó a crecer y alcanzó las cotas posteriores gracias a colaboraciones con estrellas de Hollywood. Después, vendieron la marca al grupo HdP, aunque Valentino continuó siendo su director artístico hasta 2007.

Muchas famosas han querido dedicarle unas bonitas palabras al conocido diseñador de moda. Claudia Schiffer ha afirmado tener el "corazón roto" tras enterarse del fallecimiento de su "viejo amigo": "Él es de lo que están hechas las verdaderas leyendas, viviendo para siempre a través de la marca que creó. La encarnación de la elegancia y el glamour". "Me encantaron los momentos especiales en los que pude dar vida a sus creaciones dentro y fuera de la pasarela", ha asegurado la modelo.

También han querido homenajear en su Instagram al diseñador Kim Kardashian, Naty Abascal, Paloma Cuevas o Mar Flores, que ha destacado a Valentino como "una figura irrepetible par la moda". Por su parte, Cindy Crawford también ha confesado tener "el corazón roto": "Fue un verdadero maestro en su oficio".

La diseñadora italiana Donatella Versace ha lamentado este lunes el fallecimiento del diseñador Valentino, al que ha recordado como "un verdadero maestro" y un referente absoluto de la moda. Así lo ha expresado a través de su perfil de Instagram, donde ha expresado que Valentino "será siempre recordado por su arte". También ha mandado un mensaje al compañero del creador, Giancarlo Giammetti, además de asegurar que "Valentino no será olvidado jamás".

Del mismo modo, la modelo y cantante Carla Bruni ha expresado este lunes su conmoción a través de la misma red social. "Me conmueve la partida del inmenso Valentino que dejará tanta belleza en el mundo", ha indicado, al tiempo que ha añadido que ha sido "un honor y un gran privilegio" haber tenido la oportunidad de conocerlo y desfilar para él. Asimismo, ha rememorado la "gran bondad y elegancia infinita" del italiano. "Mis pensamientos están con Giancarlo Giammetti y toda la familia de Valentino. Descansa en paz Valentino", ha concluido.

