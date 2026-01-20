Óscar Puente asegura que "si hubo rotura de vía" habría que averiguar "por qué se rompe un carril de acero macizo"

Los detalles El ministro de Transportes insiste en que habrá que desvelar aún si la "rotura" de la vía es causa o consecuencia del mortal descarrilamiento en Adamuz. Puente ha señalado que las vías se cambiaron en mayo y hasta ahora se había rodado sin problemas.

Dos días después de la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba), las incógnitas sobre las causas del descarrilamiento son múltiples. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha analizado una de las principales hipótesis que se manejan: la de la rotura de la vía.

El ministro, que ha pedido evitar especulaciones mientras aún se están sacando cadáveres de los convoy, ha destacado que "hay una rotura inicial" en la vía, pero ha añadido que aún "ningún técnico es capaz de asegurar si es causa o consecuencia". "Si fuera primero la rotura del carril, habría que averiguar por qué se rompió un carril de acero macizo", ha sentenciado en una entrevista en Onda Cero.

Así, Puente ha negado que se pueda "resolver desde cualquier redacción de un periódico" sin tener todos los elementos. "Hay que dejar a los técnicos", ha instando añadiendo que se tardará "mucho tiempo" en obtener una conclusión de lo que ha sucedido.

Además, el titular de Transportes ha recordado que los raíles que se investigan ahora "se colocaron nuevos en mayo" y que, en el caso de que estuvieran relacionados con el accidente, podría ser por un fallo en ese material o en la propia colocación. Sin embargo, ha destacado lo "extraño" de esa situación, ya que "se ha circulado durante meses sin problemas" y no ha habido ningún elemento (de seguridad) que advirtiera de que "estaba mal". "Es una instalación nueva que ya tenía un tiempo de rodaje importante, de ocho meses", ha sentenciado.

El ministro de Transportes ha señalado además que el coche 6 del tren de Iryo, que aparentemente fue el primero en descarrilar, aún no ha sido analizado por los técnicos, por lo que establecer hipótesis apenas 48 horas después del accidente supone, a su juicio, "mera especulación".

Rechaza vincular el accidente con falta de inversión o con las incidencias reportadas por Adif en la zona

Tanto en su entrevista en Onda Cero como posteriormente en RNE, el ministro ha insistido en desvincular el accidente de la falta de inversión ferroviaria o con las ocho incidencias reportadas por Adif en la zona en los últimos dos años. "No se puede ser más inoportuno después de que se hayan invertido 700 millones de euros entre 2021 y 2025 para renovar completamente la línea", ha explicado. "En los últimos 8 años de gobierno se ha invertido mucho", ha destacado reconociendo que sí hubo años de desinversión, como tras las crisis de la burbuja inmobiliaria.

Pero, según el ministro, "relacionar inversiones con este caso no es acertado". Según Puente, se trata de una cuestión que está "muy lejos de ser sencilla y lejos de ser resuelta en 24 horas en la redacción de un periódico".

"Nos va a dar alguna sorpresa lo que haya pasado allí", ha anticipado asimismo el ministro, quien considera posible que se pueda recuperar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía antes del 2 de febrero utilizando una sola vía en el tramo del accidente.

