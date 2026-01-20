Jesús Contreras, sobre las causas del trágico accidente de Adamuz: "Es muy aventurado decir que se rompió la soldadura"

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, reacciona a las informaciones que señalan varios medios sobre que el tren descarriló por haber saltado una soldadura. En el vídeo, su explicación técnica.

Varios medios de comunicación apuntan como una de las causas del trágico accidente de tren de Adamuz, en el que han perdido la vida 41 personas (todavía no han terminado las labores de rescate), a una rotura de la vía. Sin embargo, el ABC va más allá y apunta directamente a que el tren descarriló "tras saltar la soldadura del raíl 23117".

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, cree que "es muy aventurado decir que la causa del descarrilamiento es que se haya roto la soldadura".

Y el experto lo explica de este modo: "Una soldadura lleva un control muy riguroso. Es que firma hasta la persona que la ha hecho. Hay un triple control (...) para detectar posibles irregularidades. Si no se ha controlado, evidentemente se puede romper".

Pero, tal como confiesa Contreras: "Estoy convencido de que esa soldadura tiene el informe concreto de quién la soldó y quién la homologó. Si hay la más mínima duda, se vuelve a romper y se vuleve a soldar".

