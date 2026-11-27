El periodista de El País, Ángel Munárriz, analiza el debate a cuatro y califica a cada uno de los candidatos según su participación y actitud en esa última cita electoral.

El periodista de El País, Ángel Munárriz, analiza lo ocurrido en el debate a cuatro, el último antes de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre y lo hace dando un calificativo a cada uno de los candidatos: Pedro Sánchez, Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

No obstante, su resumen sobre este debate es claro: "La izquierda dominó el debate, porque quien domina los temas, domina el debate" y lo hizo, añade, "gracias a Colau, que fue la que abrió fuego en las dos brechas que había abiertas: una, la posición de Abascal, a estas alturas minoritarias e incomprensible sobre la violencia de género, y el anuncio de Figaredo de los 112.000 millones de recortes".

Y ahora, vayamos con cada uno de los candidatos. En primer lugar, "de Pedro Sánchez, no con su clon hipotenso del jueves pasado, lo increíble es que después de ocho años de desgaste, ocho años, una eternidad en la era de la volatilidad, de los casos de corrupción, de la amnistía, de los dos accidentes ferroviarios, hemos salido del último debate y Pedro Sánchez está políticamente vivo y resistente".

Por su lado, en cuanto a Alberto Núñez Feijóo, asegura que estuvo "correcto y sobrio como líder que aspiraba a no equivocarse, pero Abascal al lado le sienta muy mal". Y precisamente, con respecto a este último, Santiago Abascal, "lo vi mal, lo vi mal como vi mal su campaña como he dicho a estas alturas me parece insostenible y muy torpe anteponer esa actitud de Vox de 'yo jamás hago lo que dicen que haga' ni 'entro en los marcos que no son los míos' anteponerlo a una condena de puro sentido común y humanidad de la violencia machista", asegura.

Y además, "lo vi muy nervioso con el bono térmico y los chiringuitos hablando de esparcir bulos y discriminar a mi familia lo vi tembloroso e inseguro", admite Munárriz.

Y por último, la que para muchos es la gran ganadora del debate: Ada Colau: "Durante toda la campaña veía a la Ada Colau de 2015, haciendo campaña en 2026, un poquito fuera de tono, sin enganchar, como en general veo la campaña de Frente Amplio, pero anoche no. Anoche estuvo rápida y con reflejos, solvente (...) y abrió lo que para mí, en mi opinión, son los dos temas que tuvieron más pegada anoche, la cuestión de los recortes y sobre todo la cuestión de la violencia de género".

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