EEUU deniega a Ada Colau la entrada en Puerto Rico por su participación en la Flotilla a Gaza

Los detalles "Milei puede entrar a España a hablar de recortes, pero quienes denunciamos el genocidio y defendemos los derechos humanos no podemos entrar a EEUU", denuncia la propia Colau en conversación con laSexta.

El Gobierno de Estados Unidos ha denegado el visado a Ada Colau para participar en un encuentro de la red Fearless Cities en Puerto Rico. Aunque el visado electrónico fue aprobado para su equipo, a Colau se le negó tras una entrevista en la Embajada de EE.UU., centrada en su participación en una flotilla humanitaria hacia Gaza, por la que fue retenida en Israel. Invitada a una mesa redonda con el alcalde de Nueva York, Colau critica la política de visados de Trump y denuncia la limitación de libertades. Asegura que seguirán luchando por la revolución democrática.

El Gobierno de Estados Unidos ha denegado el visado a Ada Colau, según ha avanzado El País y ha confirmado laSexta, para participar en un encuentro de la red de ciudades Fearless Cities que se celebrará en Puerto Rico en dos semanas. Según señalan desde el equipo de Colau a laSexta, el visado electrónico se aprobó a todo el grupo que acompañaba a la candidata del Frente Amplio salvo a ella.

Colau viajó a Madrid para una entrevista en la Embajada de Estados Unidos durante la que las preguntas se centraron exclusivamente en su participación en la flotilla de ayuda humanitaria que quería entrar en Gaza y por la que fue retenida en Israel durante tres días. La candidata de Frente Amplio estaba invitada a una mesa redonda con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

"Milei puede entrar a España a hablar de recortes, pero quienes denunciamos el genocidio y defendemos los derechos humanos no podemos entrar a EEUU, ni a otros territorios de los que se ha apropiado de forma colonial", denuncia Colau. "Curiosa libertad la que defiende Trump, una persona que decide el destino de los ciudadanos de Puerto Rico sin respetar su soberanía, o que nos prohibe viajar a quienes pusimos el cuerpo en la Flotilla", añade.

Y sentencia: "quieren quitarnos el río y también la playa, pero hoy aún con más fuerza cantamos con Bad Bunny que no olvidamos el lelolai. Más temprano que tarde terminaremos con esta ola reaccionaria, echaremos a los Trump, Milei, Netanyahu y Abascales de turno, volveremos a Puerto Rico para seguir impulsando la revolución democrática y perrear hasta la salida del sol".

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