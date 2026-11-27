Los detalles Los vídeos se convierten en protagonistas de la recta final electoral, con mensajes cargados de ironía, animales y referencias a la vivienda por parte de la izquierda, frente a la ofensiva visual de los populares contra el PSOE y sus dirigentes.

La campaña electoral también se libra en el terreno audiovisual, donde los partidos han encontrado en los vídeos una nueva forma de lanzar sus mensajes, caricaturizar al adversario y movilizar a sus votantes. En esta guerra de relatos, el Frente Amplio ha apostado por una especie de cortometraje protagonizado por perros, buitres y rapaces para representar la batalla entre la izquierda y la derecha.

El vídeo arranca con un perro, que simboliza al PSOE, enfrentándose a varios buitres y aves rapaces. Cuando parece que no puede hacerles frente, aparece una jauría de chuchos al rescate. El mensaje que acompaña a las imágenes no deja lugar a dudas: "No votes perro, vota chucho. A esta derecha no se la gana votando a un solo perro, se les gana votando a la jauría". La escena final muestra cómo los nuevos aliados consiguen incluso torcerle el brazo al perro socialista para que asuma sus propuestas en materia de vivienda. La pieza termina con una frase que resume el mensaje político de sus socios a la izquierda del PSOE: "Los socios de izquierda del PSOE contra los fondos buitre".

El Partido Popular, por su parte, ha elegido otro escenario para su último vídeo de campaña: las cloacas. La pieza conecta con uno de los mensajes que Alberto Núñez Feijóo viene repitiendo en sus últimas intervenciones y debates, en los que ha insistido en que, si llega al Gobierno, impulsará auditorías y una limpieza de las instituciones. Bajo esa premisa, el PP traslada su discurso a las alcantarillas de la calle Ferraz, donde sitúa su particular representación de las cloacas socialistas. En ellas aparecen caras conocidas del PSOE, en una puesta en escena que busca reforzar la idea de que el partido necesita una limpieza a fondo.

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