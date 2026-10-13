Cembrero, sobre la llegada de los reyes a Ceuta y Melilla: "Con esta visita se reafirma la soberanía española sobre estas dos ciudades"

El periodista Ignacio Cembrero analiza la visita de los reyes de España a las dos ciudades autónomas y todas las novedades informativas en cuanto a la llegada masiva de migrantes de los pasados días 30 y 31 de julio a Ceuta.

Los reyes visitan estos días las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tras la llegada masiva de migrantes a la primera los días 30 y 31 de julio. El periodista Ignacio Cembrero destaca su "importancia".

"Primero, porque es bastante excepcional y con la visita se reafirma la soberanía española sobre estas dos ciudades y segundo, evidentemente, yo creo que es una inyección de ánimo para los ceutíes y para los melillenses".

Por otro lado, en cuanto a la reacción y opinión y política marroquí, donde no ha habido una reacción de enfado y de momento, se está viendo bastante contención, Cembrero señala que efectivamente, "por parte de las autoridades, hay una total y absoluta contención. No se ha dicho una sola frase sobre esta visita". Y recuerda así el discurso que pronunció el rey (de Marruecos) el viernes pasado inaugurando la legislatura y no mencionó en absoluto esta visita.

"En 2007, cuando fue la anterior visita a los reyes de España, ya estábamos en plena crisis, el embajador de Marruecos en Madrid había sido llamado a consultas. Ahora nada parecido. Lo que tenemos es la prensa, eso sí, críticas: se habla de provocación con esta visita y tenemos también la convocatoria de una manifestación en Castillejos, la ciudad pegada a Ceuta, pero se celebrará el día 14, es decir, cuando ya se han ido los reyes", explica Cembrero, señalando que esta puede ser "una forma de no incrementar la tensión".

De este modo, "¿podríamos esperar una reacción similar al 30 o 31 de julio de este pasado verano? ¿Cómo puede ser una reacción del gobierno de Marruecos? ¿O tú crees que la situación ahora mismo diplomática entre ambos países va a ser que vaya a pasar el tiempo sin reacción marroquí?", la pregunta en directo, en Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

En el peor de los casos, analiza el periodista, señalando, no obstante, que puede equivocarse, "lo que tendremos es un comunicado marroquí, quejoso, lamentando la visita. Cuando digo un comunicado, es evidentemente un comunicado de la Casa Real, pero en términos más suaves que en 2007"

"Esto, en mi opinión, es la peor de las hipótesis y no creo en absoluto que se vaya a producir ningún tipo de asalto, ningún tipo de ataque a la integridad territorial, como dijo el presidente del Gobierno. Las autoridades marroquíes están arrepentidas de lo que sucedió, se les fue por completo de las manos, el tiro les ha salido por la culata y su imagen está dañada en España y en Europa y lo que quieren es pasar página", afirma Cembrero.

Con respecto a los actos de los reyes en Ceuta, uno de los más destacados es la visita en memoria de los migrantes fallecidos. Para Cembrero, sin duda, "el más interesante de esta visita".

"Y yo diría que no en la prensa oficial marroquí, pero veo que en redes sociales es algo que llama poderosamente la atención a los marroquíes, porque en España, en el cementerio musulmán de Ceuta, se van a honrar a las víctimas de este asalto a Ceuta, que son como mínimo 140, probablemente el mar se habrá tragado unos cuantos cadáveres que no han sido recuperados, va a ser en el marco de una ceremonia interreligiosa, pero en el cementerio musulmán, porque se supone que la mayoría de ellos son musulmanes", explica Cembrero.

Por último, recuerda Cembrero que "en Marruecos no ha habido días de luto, ninguna autoridad ni del gobierno ni de la Casa Real ha dado el pésame a las familias y a la prensa marroquí se le ha prohibido hacer reportajes sobre el dolor de las familias que han perdido un hijo o una hija en esta tragedia".

Y además, "Marruecos no ha aceptado que ni uno solo de los cadáveres identificados pueda pasar la fecha y ser enterrado en la provincia de Tetuán", concluye Cembrero.

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